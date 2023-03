"Podría elevar el desempleo": las preocupaciones de Fenalco sobre la reforma laboral

La reforma laboral del Gobierno que fue liderada por la ministra de Trabajo, Gloría Inés Ramírez, llega al Congreso de la República sin grandes cambios, pese a la discusión que por tres días se le dio en la Comisión Permanente de Políticas Laborales y Salariales entre gremios, sindicatos y Gobierno Nacional.



El proyecto pretende modificar el Código Sustantivo de Trabajo, y en especial tres aspectos relacionados con la igualdad de oportunidades para los trabajadores, protección de los derechos individuales y la protección del derecho colectivo con relación a las garantías sindicales.



A pesar de esto, existen varios puntos de la reforma que han despertado la preocupación de los empresarios y varios gremios en el país. Entre ellos está, la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, que manifestó por medio de un comunicado que no se puede afirmar que el proyecto fue concertado, a pesar de la participación del gremio en las mesas técnicas.



"Aunque Fenalco reconoce el esfuerzo frente al debate técnico sobre el proyecto de Ley de la Reforma Laboral y en el que participó el Gremio advirtiendo posibles problemas de inconstitucionalidad e inconveniencia; el escenario final de acuerdo tripartita fue de tan solo 3 horas, por lo que no se puede hablar de concertación. Tan solo algunos artículos, de los casi cerca de 80 que contiene el proyecto, fueron acordados por las partes", así lo indicó Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, quien mostró su preocupación por los casi 16 millones de colombianos que hoy se encuentran desempleados o en condición de informalidad, a los cuales, dice él, si la reforma prospera les será cada vez más difícil acceder a las oportunidades de trabajo formal.



El vocero de los comerciantes afirmó, además, que bajo este panorama ahora los partidos políticos, y en general el Congreso de la República, tendrán una responsabilidad inmensa e histórica en el estudio profundo del impacto de esta iniciativa, que podría cambiar el curso del mercado laboral en el país.



Desde que se conoció el primer borrador, el Gremio manifestó que no comparte el enfoque integral del proyecto, "toda vez que los cambios normativos propuestos no responden a las necesidades del 64% de la fuerza laboral del país que se encuentra en la búsqueda de empleo o están en la informalidad. El proyecto deja por fuera a 2 de cada 3 colombianos que integran la población económicamente activa", dice el comunicado de Fenalco.



Así mismo, el Gremio ha llamado la atención sobre el fuerte aumento en los costos que deben asumir los comerciantes para contratar personal, que según ellos, se incrementarían entre un 30 a 35%.



"Cabe señalar que de los 21.492.000 colombianos que tienen hoy alguna ocupación, 5.505.000 están vinculados al cluster del comercio, hoteles, restaurantes bares transporte y entretenimiento, es decir 1 de cada 4 colombianos, el 25.6% del empleo nacional, trabajan en este sector, que paradójicamente sería el más afectado", añaden.



Según dice el Gremio que el enfoque propuesto en el Proyecto castiga las actividades de comercio y servicios, en especial aquellas que se desarrollan en la noche y que además, destruye todas las estrategias de ciudades productivas 24 horas.



"Es importante destacar que, según la encuesta anual de comercio, el 53% de la fuerza laboral del comercio son mujeres y el 34% son jóvenes menores de 28 años. Contrario a lo que se propone en el articulado, los jóvenes hoy demandan nuevos formatos de contratación que les permitan independencia y libertad en el manejo de su tiempo".



Según cálculos de Fenalco, la reforma laboral podría elevar el desempleo entre 4.2 y 5.7 puntos. "Esto significa que el número de desempleados pasaría de 3.4 millones de personas que registra el DANE, a alrededor de 4 millones en el mediano plazo".



El presidente de Fenalco reiteró su llamado al Congreso para analizar los impactos que puede tener la reforma laboral basados en argumentos técnicos, económicos y sociales y no ideológicos o políticos.