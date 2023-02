En la Plaza de Armas en la Casa de Nariño, pasadas las 7:30 de la noche, el Gobierno Nacional radicó oficialmente el Plan Nacional de Desarrollo, denominado ‘Colombia, potencia mundial de la vida’, ante el Congreso de la República y con el cual buscará impulsar sus programas y proyectos durante los próximos tres años.



Por primera vez, y justamente en un Gobierno que impulsa la austeridad, el PND tuvo una canción oficial en donde se resaltan los diferentes objetivos del documento, que será la hoja de ruta del ejecutivo para cumplir sus propuestas de campaña.



El Plan estima una inversión de $1.154 billones para los próximos cuatro años: $136,5 billones para la convergencia regional, $114 billones para la transformación productiva y acción climática, $744 billones para temas relacionados con la seguridad humana y la justicia social, $47 billones para el derecho humano a la alimentación y $28 billones para el ordenamiento del territorio alrededor del agua.



“El PND está constituido de una serie de páginas, de palabras y de artículos que las llenan, que se dedican a cómo construir justicia social y justicia ambiental de Colombia, se abre pues la discusión en esta Colombia de bellezas, también la democracia es posible”, expresó Petro en medio del acto.



El PND será discutido en las sesiones extras en el Congreso de la República que comenzarán este 7 de marzo e irán hasta el 15 del mismo mes, esto junto a otros proyectos que oficializó el Ministerio del Interior vía decreto.



Entre los propósitos que destaca el Gobierno del Plan serán la actualización el Catastro Multipropósito en un 70 %; llevar la pobreza extrema a un dígito; utilizar los excedentes financieros del carbón y del petróleo para hacer una transición energética, entre otros.



En medio del acto, el mandatario colombiano también defendió las reformas que comenzará a radicar el Gobierno como la de salud, la laboral y la pensional.



“Mis privilegios no pueden ser la excusa para no permitir que la sociedad colombiana acceda a los derechos que están ordenados en la Constitución, así que las reformas vienen en ese sentido y vienen ojalá de la mano, ojalá, de un pacto nacional, ojalá que ciclos y círculos de privilegiados no se cierren”, expresó el mandatario.



Petro también dio a conocer que uno de sus principales intereses en buscar la paz en Colombia, uno de los motivos por los cuales se reunió con el expresidente Álvaro Uribe el viernes 3 de febrero.



“Por qué me reúno con Uribe, ya algunos maledicentes decían y qué le va a ofrecer o que le está ofreciendo, yo estoy ofreciendo paz, un acuerdo nacional es necesario e imprescindible, pero no es un acuerdo nacional para arrodillar al pueblo y hacer más negocios sobre la base del sacrificio popular”, explicó Petro.



Finalmente, el mandatario colombiano destacó la construcción que tuvo en PND con los diálogos regionales vinculantes y el trabajo conjunto de los ministros y directores de entidades.



"Ojalá que seamos todos los colombianos y colombianas capaces de construir la paz, que no es solo la de las armas, sino la de la sociedad. Así que, buen viento y buena mar al Plan Nacional de Desarrollo", concluyó el mandatario.