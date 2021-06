Pinzón vuelve a la embajada de EE. UU. con nuevos retos

Natalia Moreno Quintero

Limar asperezas con la Casa Blanca y construir una nueva agenda política bilateral de cara al cierre de Gobierno de Iván Duque son los principales retos que tiene el nuevo embajador de Colombia en Washington, Juan Carlos Pinzón, de acuerdo con analistas consultados por El País.



En efecto, según lo manifestó el propio Pinzón a través de su cuenta de Twitter, el Jefe de Estado le encargó de manera prioritaria “recomponer las relaciones con EE. UU. y ‘reconquistar Washington’ para el bien del país”.



Y agregó que buscará señales claras de acercamiento entre la Administración de Joe Biden y el Gobierno de Colombia, que incluye inicialmente una conversación del presidente demócrata con Duque y reuniones al más alto nivel entre lo dos Ejecutivos.



“Debemos alinear los intereses en materia de crimen transnacional y seguridad regional entre Colombia y EE. UU., dada la nueva agenda de la Administración Biden. Vamos a movilizar todas las capacidades que tenemos para promover inversión, recursos y generación de empleo en este momento crítico para la sociedad colombiana”, dijo Pinzón.



Quien ya fue Embajador en Washington durante el mandato de Juan Manuel Santos añadió que la agenda es robusta y dinámica e incluye la situación de Venezuela y la inmigración desde ese país, algo “que es un capítulo aparte en el que estaremos en defensa de la democracia y de los intereses de Colombia”.

Lea además: Senado aprueba reglamentación de cadena perpetua para asesinos y violadores de niños



Por otro lado, algunas voces criticaron el nombramiento de Pinzón al recordar que un familiar suyo fue condenado en EE. UU. por narcotráfico, a lo que el nuevo diplomático respondió que efectivamente eso sucedió hace casi 30 años y que ello nunca ha interferido en su vida pública.



Cabe mencionar que, hasta antes de aceptar el cargo, Pinzón, quien se desempeñará como presidente de ProBogotá hasta que presente credenciales en Washington el 1 de agosto, era uno de los precandidatos presidenciales del partido Conservador.



De hecho, algunos observadores no descartan que, tras lograr sus objetivos diplomáticos, retorne al país para lanzar su candidatura en el 2022.

Un nuevo aire

Expertos en relaciones internacionales aseveraron que Juan Carlos Pinzón es una buena elección para representar al país ante la Casa Blanca ya que es una figura de experiencia que renueva la dinámica diplomática entre los dos países, golpeada por la intervención de algunos miembros del partido de Gobierno colombiano en la pasada campaña presidencial de Estados Unidos.



Según el consultor y estratega político Miguel Jaramillo Luján, “no es un secreto que hubo intromisión en Florida y Washington en octubre de 2020 en favor de la campaña de Donald Trump”, por lo que la llegada de Pinzón renueva la confianza con la Administración Biden.



“Yo creo que sanar esas heridas, recomponer ese camino y, sobre todo, tener a una persona de no sea de una línea tan uribista ayudará a recuperar esa relación”, sostiene.



Por su parte, Javier Leonardo Garay, docente investigador de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, considera que las “salidas en falso” del Ejecutivo colombiano el año pasado no representaron un daño a largo plazo, pero sí hubo afectación sobre la percepción de los encargados de la Casa Blanca frente a su gestión.



“Hay dos elementos que son muy importantes para Biden, que seguramente son claves para poder avanzar y diversificar la agenda: el primero es el medio ambiente, específicamente, la lucha contra el cambio climático. Es un tema crucial en el que también hay recursos de cooperación internacional. El segundo tema son los Derechos Humanos, particularmente mostrar una voluntad de proteger a sindicalistas, líderes sociales, etcétera”, explica el docente.



Con ello estuvo de acuerdo, Mauricio Jaramillo Jassir, profesor de Estudios Internacionales de la Universidad del Rosario, quien indica que con la llegada del también exministro de Defensa a Washington se gana profesionalismo en el rol diplomático y se avanza en el restablecimiento de una buena la relación bipartidista.



“Seguridad, narcotráfico y Venezuela son temas de la agenda que siempre van a estar ahí y que Duque trató de visibilizar con Francisco Santos. Pero, sin duda, el gran tema que no se puede desconocer -y que Colombia había menospreciado- es el de los Derechos Humanos, que es un tema que a Joe Biden le interesa muchísimo. Pinzón tendrá que hacer un esfuerzo para visibilizar lo que se haga”, agrega el académico.



Los expertos añaden que otros temas, como la obtención de excedentes de vacunas anticovid, la reactivación económica, las políticas sociales y el comercio exterior, también serán fundamentales para la agenda que marque Pinzón para el Gobierno colombiano en los meses siguientes.

Reacciones

Las reacciones por la designación de Juan Carlos Pinzón como embajador en Estados Unidos no se hicieron esperar. El senador Ernesto Macías escribió en su cuenta de Twitter: “Con la designación del exministro y exembajador Juan Carlos Pinzón como embajador de Colombia en Washington, el presidente Iván Duque consolidará la alianza histórica de Colombia con Estados Unidos. Un acierto”.



De su parte, el presidente de la Andi, Bruce Macmaster, escribió: “Inmejorable nombramiento de Juan Carlos Pinzón como nuevo embajador en Estados Unidos, tiene gran experiencia, ha estado a cargo de la representación diplomática en ese país, con relaciones bipartidistas y amplio conocimiento del posicionamiento histórico de Colombia”.



“Su compromiso con la seguridad garante de los Derechos Humanos es el preámbulo del gran embajador que será y de la segura defensa que hará de los intereses y el nombre del país”, dijo la senadora Ruby Chagüi.