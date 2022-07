Piedad Córdoba ya se juramentó como senadora desde clínica en Medellín

Desde la Clínica El Rosario de Medellín, en donde se encuentra hospitalizada desde hace una semana, la senadora del Pacto Histórico, Piedad Córdoba, se juramentó como congresista este domingo ante el presidente del Senado Roy Barreras.



La toma de su posesión fue anunciada precisamente por Barreras, quien acompañó su mensaje de Twitter, con una foto de la dirigente política de izquierda, firmando el acto y donde se le ve que está canalizada recibiendo medicamento.



“Cumpliendo con la Constitución y la Ley y a petición de sus hijos he juramentado a la senadora electa Piedad Córdoba en su lugar de hospitalización. Las diferencias políticas no serán en ningún caso motivo para negar derechos constitucionales y legales . Garantías para todos”, manifestó Barreras.



Por su parte Córdoba, también en un mensaje aseguró que “nuevamente me he posesionado como senadora de la República, les comparto estas breves y sentidas palabras con las que inicio mi actividad legislativa. Vamos con toda”.



En el mismo escrito señala que vuelve al Senado 12 años después de que “un inquisidor ultraconservador me cercenara mis derechos”, esto en alusión al exprocurador Alejandro Ordóñez, quien adelantó ese proceso en su contra.



“Vuelvo al Senado ya no a hacer oposición como me tocó durante casi 20 años, sino a legislar de la mano del Pacto Histórico en pos de las grandes mayorías. Vuelvo al Senado con el paquete legislativo de las y los olvidados, para el que espero tener garantías para su correcto trámite”.



Dice además que “he regresado porque me llama la historia. Me convoca un momento histórico, por encima de vanidades, rivalidades, empatías o animadversiones. Después del levantamiento social iniciado en 2019 a 2021, presenciamos un cambio de época, un momento histórico plasmado con las esperanzas de que este nuevo gobierno pueda por fin hacer realidad los anhelos de las mayorías”.



“Regreso a seguir luchando por la paz. Por la paz grande que incluso debe trascender fronteras. Mi compromiso con la reconciliación no es oportunismo, porque alcé esta bandera cuando más impopular era. Cuenten conmigo para adelantar toda la legislación que requiera la conclusión de esta guerra que parece eterna y con todos mis esfuerzos en los territorios para que cese el derramamiento de sangre de las comunidades rurales y urbanas”, sostuvo.



Anunció además que radicará 12 proyectos legislativos y que adelantará debates de control político sobre la penuria a la que se ha sometido al pueblo del Chocó y sobre la Guerra Jurídica realizada contra la oposición bajo el gobierno de Iván Duque y las audiencias públicas en las fronteras para que la ciudadanía de a pie plantee sus necesidades frente a la paz y las relaciones internacionales.