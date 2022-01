Piedad Córdoba anunció medidas legales tras ser vinculada con Alex Saab

La candidata al Senado por el Pacto Histórico Piedad Córdoba rechazó las afirmaciones contenidas en el informe entregado al presidente Iván Duque y a la Fiscalía por el presidente de la comisión de Fiscalización y Control Político, Fernando Villavicencio, en el que se le acusa de tener vínculos con el supuesto testaferro de Maduro Álex Saab.



La candidata al Senado aseguró que esas declaraciones son tendenciosas, falaces y malintencionadas y expresó que es parte de una estrategia jurídica conocida como Lawfare o guerra jurídica, que consiste en promover procesos judiciales en contra de quienes sean contrarios a políticas neoliberales y conservadoras.



"Estos procesos judiciales se encuentran sustentados en mentiras y tienen como finalidad frenar los procesos democráticos y progresistas de corrientes políticas alternativas, así como afectar el buen nombre de las lideresas y líderes sociales, políticos o cualquier que sea percibido como una amenaza al discurso ideológico neoliberal", afirmó Córdoba en declaraciones.

La exsenadora aseguró que el Estado de Colombia interfirió en las elecciones pasadas de Ecuador con un viaje del fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, quien acusó a un candidato de izquierda, y ahora, según ella, la derecha ecuatoriana se está beneficiando de esto para hacer montajes a quienes han denunciado acciones de esa línea política.



Córdoba además afirmó que el informe que recibió Duque no corresponde a la autoridad judicial de Ecuador y no fue aprobado en el legislativo de ese país, calificó el informe como parcializado y con irregularidades que no tiene pruebas verificas. Por otro lado, calificó a Villavicencio de corrupto y de tratar de ocultar las investigaciones que se adelantan en contra del presidente Guillermo Lasso.



"El enésimo montaje judicial en mi contra, no tiene otra finalidad que afectar mi buen nombre, mi derecho a hacer política, mi candidatura por el Pacto Histórico y mi público apoyo a la candidatura presidencial de Gustavo Petro", afirmó la candidata al Senado.

Aseguró que esas campañas de desprestigio ya se han perpetrado en su contra y contra Petro con la finalidad de afectarlos. También reunió diferentes pruebas que acusan a Villavicencio de enjuiciar y estar en investigaciones de fraude fiscal, esto por evadir impuestos, también por falsificación de documento en título universitario.



"Me parece una absoluta irresponsabilidad del presidente y del ministro del Interior que reciban a una persona que no tiene hoja de vida sino prontuario, no tener la diligencia de averiguar si estaba autorizado por la asamblea, es una asaltador de calle que vino aquí a liquidar a Santos, a Correa y a mí", afirmó a los medios de comunicación la candidata.

Finalmente afirmó que estará adelantando reuniones con el exfiscal Eduardo Montealegre para denunciar a Villavicencio acá en Colombia, respecto a los viajes hacia Ecuador de los cuales la acusan afirmó que ella viaja constantemente a Quito por negocios.



"Que pendejo, yo a Ecuador he ido mil veces, voy mucho a Quito a trabajo que tiene que ver con las reuniones políticas, estuve trabajando últimamente para ayudar a organizar el partido de Correa", afirmó la candidata.