'Petrovideos': ¿Qué sucedió con la promesa de una campaña limpia por parte de Petro?

Tras conocerse el contenido de los denominados 'Petrovideos', una serie de material audiovisual donde se ve al candidato presidencial Gustavo Petro y miembros del Pacto Histórico, planeando la estrategia de campaña para las elecciones del pasado 29 de mayo, quedó en evidencia que la promesa de hacer una campaña limpia por parte Petro, no fue cumplida.



Semana dio a conocer los detalles y revelaciones que los videos dejaron al descubierto por parte del Pacto Histórico y su campaña política, digital y de comunicaciones. Descubrieron que si se compara con los hechos ocurridos en los últimos meses, coinciden con lo planeado en esas reuniones, donde se proponen eliminar políticamente a sus rivales.



Dichas reuniones contaron con la participación del candidato Gustavo Petro, su esposa Verónica Alcocer y algunos miembros principales del Pacto Histórico como Roy Barreras, Alfonso Prada, Eduardo Noriega, Catalina Velasco, Clara López, Armando Benedetti, Luis Fernando Velasco, Temístocles Ortega, Roosvelt Rodríguez y Eduardo Ávila.

Primera estrategia: debilitar política y moralmente a los rivales

Muchos califican esta estrategia como 'macabra', pues consistió en anular política y moralmente a sus contrincantes más fuertes. De esta manera, llegarían debilitados a la primera vuelta el 29 de mayo.



Federico Gutiérrez fue uno de los más señalados por el equipo de Petro para 'caerle' con todo el peso de su controversial estrategia. Sebastián Guanumen, asesor de comunicaciones del candidato del Pacto, dio la siguiente instrucción en una de las reuniones con el equipo digital: "En el tema de mujeres, hay que ver cosas como: ¿usted confiaría en alguien como Fico? Ponerle la cara así como depravado, no sé. ¿Le confiaría usted sus hijos a un presidente como Fico? ¿Dejaría usted a su mamá o papá con los aliados de Fico? Empezar a jugar con temas emocionales para quitarles audiencia”.



Y justamente así fue. Antes de la primera vuelta, algunos integrantes del Pacto Histórico reflejaron la estrategia en sus cuentas de Twitter.

Contra Sergio Fajardo, a quien Roy Barreras llamaba el "no confiable", la estrategia consistió en combinar distintas actitudes: atacarlo, defenderlo, convocarlo, debilitarlo y por último derrotarlo. Por su parte, Alejandro Gaviria, al anunciar su candidatura y según lo revelado en los 'petrovideos', generaba miedo en la campaña de Petro.



Fue así como los comités estratégicos de la campaña empezaron a planear cómo "tratarlo mal", a tal punto de usarlo para traicionar a Fajardo, según lo revelado en los videos.

El protagonismo de Roy Barreras en las ideas de los 'petrovideos'

A solo una semana para las elecciones, Roy Barreras surgió como gran protagonista de los 'petrovideos', a tal punto de tomar la decisión de apartarse de la campaña para no perjudicarla de cara al 'gran día'.



La llegada de Barreras al Pacto Histórico no fue bien recibida por el círculo más cercano de Petro, pues a parte de su oportunismo político, el cual lo ha llevado a simpatizar con el uribismo, el santismo y ahora el petrismo, muchos temían que las polémicas que arrastra a sus espaldas afectaran a la campaña.



En las más recientes encuestas y última medición electoral, como la de Invamer y GAD3 de un grupo de medios, Rodolfo Hernández tomó una ligera ventaja sobre Petro. Sin embargo, las cifras pueden ser peores para el Pacto Histórico, pues no se refleja el impacto que han tenido los 'petrovideos'.

Sebastián Guanumen, el cerebro detrás de las estrategias de desprestigio digital

Sebastián Guanumen, el joven que hasta hace poco era reconocido como la persona detrás de las estrategias que potenciaron a Gustavo Petro en las redes sociales, ahora es una de las mentes de los ataques a los rivales del candidato del Pacto Histórico y que se revela en los 'petrovideos'.



Guanumen se había ganado algunos espacios en conferencias y artículos de distintas e importantes universidades del país por sus ideas para las estrategias digitales. Sin embargo, según los 'petrovideos', la ética que pregonaba en estos lugares, no se vio reflejada en lo ideado por él mismo para la campaña de Petro.



En una de las grabaciones que obtuvo Semana, Guanumen le pide a su equipo que "no grabemos esto", pues sabía las consecuencias que traería si se enteraban de sus planes contra candidatos como Federico Gutiérrez, considerado el mayor "enemigo".



Una de sus instrucciones para su equipo de trabajo, pidió que se crearan piezas gráficas como memes, en la que se difundan como "rumores" y hasta mentiras del candidato Gutiérrez como que lo relacionen con el narcotráfico, con una mala gerencia en Medellín y condenar los apoyos que recibía.

Alejandro Gaviria, el aliado de campaña que fue objetivo a destruir

Uno de los casos curiosos del escándalo de los 'petrovideos' es el apoyo que aún mantiene el excandidato Alejandro Gaviria a la campaña de Petro, tras ser atacado según las estrategias reveladas.



Gaviria era uno de lo favoritos de la Coalición Centro Esperanza, el movimiento que lentamente disminuyó su fuerza, debilitado también por sus diferencias internas, algo que también se le atribuye a la estrategia del Pacto Histórico según los videos.



Roy Barreras, en una de las cintas, dejó en evidencia su temor por la fuerza que pudiera tomar el exministro y exrector de la Universidad de los Andes, por lo cual aseguró que debía atacar a las dos principales figuras del colectivo: Fajardo y Gaviria.



"Pensemos tácticamente si hay que dividir o no el centro, si eso sirve para coger al abandonado Fajardo y traerlo, o más bien nos vamos de frente contra Alejandro Gaviria. Decidan qué hacer, nosotros estamos listos para ir a la batalla”, fueron las palabras de Barreras en uno de los videos.

El supuesto pacto entre Petro y Vargas Lleras para "frenar a Fico"

Aunque el exvicepresidente no ha desmentido esta versión públicamente, muchos aún no pueden creer que este plan secreto y bajo la mesa haya involucrado al líder del partido Cambio Radical, Germán Vargas Lleras.



"Pensemos tácticamente si hay que dividir o no el centro, si eso sirve para coger al abandonado Fajardo (Sergio) y traerlo, o más bien nos vamos de frente contra Alejandro Gaviria. Decidan qué hacer, nosotros estamos listos para ir a la batalla”, dijo Roy Barreras en una de las reuniones.



A falta de las declaraciones de Vargas Lleras al respecto, cabe recordar que el también exministro fue uno de los más críticos de la Alcaldía de Petro en Bogotá, calificándola como caótica y objetivo del “desgobierno” y el “populismo”.

Una filtración es distinta a una chuzada

Aunque Gustavo Petro y su equipo, involucrados en los 'petrovideos', pretendan victimizarse, cabe resaltar que el conocimiento de estos videos se trató de una filtración y no de una chuzada. “Creo que los chuzados éramos nosotros”, escribió el candidato del Pacto Histórico en sus redes sociales.



La hipótesis que se maneja es que, al parecer, los videos fueron grabados por alguien al interior de la campaña. Además, de acuerdo con Semana, quienes consultaron a algunos abogados en material penal, afirmaron que no se tratan de grabaciones ilegales.



“En las grabaciones se evidencia que todos los participantes dieron su consentimiento para que la reunión fuera grabada. Es decir, que no hay ninguna vulneración a un derecho fundamental como es la intimidad”, afirmó el exdirector del CTI de la Fiscalía, el abogado penalista Julián Quintana.

"Daes financia irregularmente la campaña Petro”: la amenaza al empresario por parte del Pacto

María Antonia Pardo es una periodista que fue nombrada como directora de comunicaciones de Gustavo Petro en mayo del 2021, conocida por sus polémicos comentarios y mensajes en redes sociales.



Pardo al parecer ya no era del agrado del entorno de Petro y la querían fuera del equipo. La situación llegó tan lejos que la misma esposa del candidato presidencial, Verónica Alcocer, dijo que era una "irresponsable" y que la quería fuera "hoy mismo". Eduardo Ávila aseguró que ella hace lo que quiere y no lo que debe hacer. El asesor español Xavier Vendrell expresó que la comunicadora "“no tiene la actitud ni la aptitud”. De esta manera, le llevaron el 'problema' al mismo Gustavo Petro para que lo resolviera de manera "urgente".



Sin embargo, sacarla lo parecía una tarea tan fácil, pues contaba con el respaldo económico de una pieza clave para la campaña de Petro: Cristian Daes, presidente de Tecnoglass. “En cualquier caso hay que concretar quién financia el equipo de campaña, si (Cristian) Daes continúa financiando eso... Se supone que hay un señor que es Daes que está pagando un equipo de comunicaciones. Si es así, tenemos que conseguir que Daes lo haga con otra persona”, dijo Vendrell en una reunión virtual.



En una de las reuniones, acordaron que la salida de Pardo denía darse de manera cordial, de tal forma que Daes siguiera a favor de la campaña. Pero Vendrell propuso algo para lograr que el empresario acceda a su petición. “Decirle, o manejas bien esto, o el titular que puede salir es: Daes financia de manera irregular la campaña de Petro”.

¿Por qué Roy Barreras se retractó del supuesto apoyo de Supergiros a la campaña de Petro?

De acuerdo con las grabaciones filtradas, el senador Roy Barreras aseguró que Supergiros apoyaría económicamente la campaña de Petro. Además, habría una idea para conseguir un cooperativismo y buscar acabar con el monopolio financiero.



“La gente de Supergiros, que ya ayudó en la primera vuelta, quiere explicarle, con la junta directiva, cómo ellos pueden avanzar hacia un sistema cooperativo financiero. Esto va de la mano de un aporte, pueden ser 500 millones de pesos”, dijo Barreras en uno de los videos.



La red empresarial negó por completo las declaraciones del senador tras conocerse los videos. “Supergiros rechaza tajantemente esta alusión hecha por Roy Barreras. La empresa no apoya, no ha apoyado, ni apoyará económicamente a campaña política alguna”, dijo a través de un comunicado Édgar Páez, presidente de la compañía.



En declaraciones hechas a Semana, Roy Barreras aseguró que “los dueños de grandes empresas y los banqueros tienen derecho y posibilidades de hacer aportes a todas las campañas presidenciales, no se hizo en este caso. Tiene razón Supergiros, no hubo ese aporte”, retractándose de lo expuesto en las grabaciones.

Piedad Córdoba: crónica de una crisis anunciada en el Pacto Histórico

Según lo expuesto por los 'petrovideos', en la campaña del Pacto Histórico ya sabían de los movimientos de Piedad Córdoba con sus visitas al pabellón de extraditables de la cárcel La Picota, en Bogotá.



“Hay visitas a las cárceles, al pabellón de extraditables, de gente del Pacto Histórico, ofreciéndoles la no extradición a los extraditables... En los pabellones se reunieron”, dijo Barreras frente a Clara López y Eduardo Noriega en una reunión. Tras esto, el senador advierte que hay que "prepararse" y anticiparse para cuando se destape el escándalo, "como cuando tu estallas controladamente un explosivo", expresa.

A espaldas del Pacto Histórico: la visita del hermano de Petro a La Picota

Se puede decir que del único escándalo que tuvo que afrontar el Pacto Histórico y del cual no tenían conocimiento alguno, fue la visita de Juan Fernando Petro, hermano del candidato presidencial, a la cárcel La Picota.



Tras conocerse la noticia, se evidenció la molestia de Roy Barreras por lo hecho por el hermano de Petro. “Esta mañana salí con mucha pereza a explicar lo inexplicable en La W”. Y expresó: “La conclusión es que si el hermano de Duque es mamón, el de Petro es güevón”.



Por este hecho, que el senador Barreras consideró un claro error, aseguró que Juan Fernando Petro debía “salir a pedir perdón, pero a los millones de personas maravillosas del Pacto Histórico por la metida de pata. Es un error, una imbecilidad total. Tiene que pedir perdón por haber metido la pata hasta las rodillas”.



La molestia de Barreras y el resto de miembros del Pacto Histórico no era para menos, pues en el marco de una campaña presidencial, Juan Fernando Petro se había reunido con detenidos de la talla de una de las cabezas del mayor escándalo de corrupción en Bogotá, el carrusel de la contratación, Iván Moreno; los exgobernadores de San Andrés, Ronald Housni Jaller; Guainía, Javier Eliécer Zapata, y de Casanare, Whitman Porras. Además, el exalcalde de Villavicencio, Franklin Germán Chaparro, y los excongresistas Álvaro ‘el Gordo’ García y Manuel Antonio Carebilla.