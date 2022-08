¿Petro y Maduro se reunirán el fin de semana? Esto confirmó el Presidente de Colombia

El presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, desmintió el rumor que surgió después de que algunos medios de comunicación comenzaron a especular de una posible reunión en Colombia con su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro.

“Si eso fuese así, habría no solo una información sino una preparación. Desde antes de la posesión se está trabajando la normalización de las relaciones que es un proceso, la apertura de la frontera, etc, pero eso no tiene que ver con lo que ustedes están diciendo ahora”, afirmó Petro.



El mandatario colombiano reconoció los avances que se han presentado entre los países, pero reiteró que actualmente no hay nada concreto frente a un posible encuentro entre ambos presidentes.



“Mientras no se normalicen las relaciones no hay embajadores. En este momento el canciller ha hecho contactos con el otro Gobierno para ir procesando la apertura de la frontera. Tiene que restablecerse las relaciones comerciales, culturales, sociales, familiares e incluso, militares, de todo tipo”, afirmó Petro.



El presidente aseguró que, según lo estimado, en los próximos dos meses podría haber avances en la relación entre ambos países, además reiteró que hay otros temas importantes como Monómeros.