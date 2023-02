Petro se defendió de advertencia de la Flip por sus comentarios sobre los medios en Twitter

El presidente de Colombia Gustavo Petro se pronunció frente a las críticas que ha recibido por sus pronunciamientos y por los comentario con relación a los medios de comunicación que, incluso, la misma Fundación para la Libertad de Prensa, Flip, alertó.



Aunque el mandatario colombiano aseguró que es tolerante con la prensa, expresó que él únicamente se estaba defendiendo. "Soy tolerante con las críticas de los medios del establecimiento, pero tengo todo el derecho a defenderme y a defender el programa del gobierno por el que las mayorías de la sociedad votaron”, expresó el mandatario.



En medio de su comentario, el Presidente continuó cuestionando: “Por ejemplo, podemos criticar que se haga una encuesta con la empresa cuyos propietarios son la familia del fundador de las EPS y la intermediación financiera privada en la salud, y preguntarle a la prensa porque no le dice eso a sus usuarios que tienen todo el derecho a saberlo”.

Desde antes de posesionarse como presidente, Petro ha tomado la red social Twitter como su mayor fuerte para hacer los anuncios relacionados a lo que sería su gestión, acción que se ha agudizado en los últimos meses ya gobernando.



Y es que, el Mandatario usa la red social de diferentes maneras, en primer lugar, se ha concentrado en hacer anuncios frente a las personas que ocuparían los Ministerios, las direcciones de entidades y las diferentes dependencias que conforman el ejecutivo, desde allí se hizo oficial la mayoría de los nombramientos.



En segundo lugar, el Presidente también debate y comparte su opinión frente a diversos temas relacionados con lo que es coyuntural, en su momento, en la opinión pública, además de compartir sus opiniones y relacionarlas con su gestión en el Gobierno.



Y, en tercer lugar, y aumentándolo de forma continua, el presidente Petro se ha dedicado a controvertir, cuestionar y desmentir las noticias, reacciones y comunicaciones que dan a conocer los medios de comunicación frente a los diversos temas de su interés, también se ha referido a periodistas puntualmente.



El más reciente cuestionamiento surgió relacionado al borrador de proyecto de ley que viene estudiando la Superintendencia de Transporte, en el que se fijan los lineamientos para regularizar el servicio particular que se presta por medio de aplicaciones tecnológicas.



El Presidente aseguró que la situación fue producida por información falsa de la prensa: “Pregunta: ¿la movilización de ayer en Bogotá, e incluso la violencia que allí se produjo, se originó en falsas informaciones de prensa sobre un borrador que no es política oficial de mi gobierno? ¿No es lo mismo de la época de la supuesta toma de conjuntos residenciales?”.



También lo hizo con las cifras de la reducción de la mortalidad materna: “Vamos a analizar esta información donde se pone en duda nuestras afirmaciones sobre un logro de la política de salud pública del distrito que contó con un plan de choque en los últimos meses: la disminución de la mortalidad materna”.



En un caso particular, el periodista y director de la FM, Luis Carlos Vélez, se refirió a las potestades del presidente Petro en la empresa de hidrocarburos de Ecopetrol y en las Comisiones de Regulación de servicios públicos a lo que el mandatario le contestó: “Claro, amigo, porque asumí la presidencia por voto popular”.



En las últimas semanas el presidente también ha cuestionado a medios como La Silla Vacía, El Colombiano, Caracol Radio, Revista Semana, Revista Cambio, entre otros.



“Nunca hemos dicho cosa contraria a que los actuales contratos de explotación y exploración firmados siguen vigentes y nunca la ministra ha dicho cosa en contrario. La enfermedad de la desinformación está en otra parte”, expresó Petro frente a las críticas que ha recibido la ministra de Minas, Irene Vélez.



Las críticas a los medios no solo se han quedado en Twitter, en diferentes discursos que realiza en eventos en Casa de Nariño, en regiones, entre otros, también ha cuestionado la información que publican los medios y la prioridad y selección que se les dan a diversos temas.



Aunque puede parecer una percepción, en las últimas horas la Fundación para la Libertad de Prensa, Flip, se refirió a la situación y aseguró que el presidente, por lo menos, en el último mes, en cerca de 34 veces por medio de su cuenta de Twitter se ha referido a nueve medios de comunicación.



“La frecuencia con la que el presidente controvierte a la prensa deja entrever una estrategia para posicionar su narrativa y su agenda en redes. Del mismo modo, pretende sembrar la duda ante la audiencia, sobre la idoneidad de los medios para hacer su trabajo”, expresó la Flip.



Y reiteró: “El presidente hace correcciones, réplicas o reproches a medios de comunicación por la manera en la que cubren a su gobierno. También, ha calificado la información periodística como falsa y ha replicado mensajes de terceros que se refieren a periodistas de manera desobligante y burlona”.

La Fundación manifestó que, aunque no todos los comentarios del presidente tienen un mismo impacto, si genera un ambiente negativo frente a la libertad de expresión.



“Dentro de ese contexto lo que diga el presidente puede erosionar esa conversación o fortalecerla. En las circunstancias adecuadas puede ser sana la interacción pública en Internet entre un jefe de Estado y una o un periodista”, expresó la Flip.



Frente a la situación, el analista político Pedro Viveros aseguró que esa conducta del presidente tiende a ser populista.



“Cuando un político es de corte populista lo primero que hace es meterse con los medios, esa es la forma como ellos garantizan la audiencia, si el presidente pelea con los medios, su grupo político, su masa se seguidores va a terminar siguiéndole a él, que es casi la mitad del país”, expresó Viveros.



El analista además manifestó que este tipo de actuaciones también podrían relacionarse con las elecciones regionales de este año.



“Convierte a los medios en actores políticos, logra que la gente que cree en él comienza a atacar a las personas que no quieren hacer, por ejemplo, las reformas”, expresó Viveros.



Justamente este miércoles 1 de febrero, en la Casa de Nariño se realizó un encuentro entre periodistas y el presidente Petro denominado, por él mismo, "La tertulia". Hasta en ese mismo espacio el mandatario cuestionó la forma en la que los medios hablan sobre el Gobierno y los anuncios que realiza.