Petro reitera que la reforma a la salud es una ley ordinaria, pese a críticas del Congreso

Aunque, desde el Congreso, han advertido posibles vicios de trámite en la radicación de la reforma a la salud, el presidente Gustavo Petro insiste en que se trata de una ley ordinaria y no una estatutaria, como señalan algunos parlamentarios.



Los senadores David Luna Alejandro Vega, Jonathan Pulido, Carlos Motoa, Catherine Juvinao y Alejandro Chacón, y los representantes Julia Miranda, Álvaro Rueda, Duvalier Sánchez y Juan Carlos Lozada, le enviaran una carta a los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes para pedir que la reforma a la salud se tramite en sesiones ordinarias.



La duda se fundamenta en que el proyecto fue presentado por la ministra Carolina Corcho con trámite de ley ordinaria, es decir cuatro discusiones, dos en Senado y dos en Cámara, con la posibilidad de que se pueda discutir con mensaje de urgencia y en sesiones extraordinarias.



Según la Ministra de Salud, este proyecto lo que hace es implementar la Ley Estatutaria 1751 de 2015, en la cual se determinó que la salud es un derecho fundamental de los ciudadanos. La 1751, por su condición de ley estatutaria tuvo que ser revisada por la Corte Constitucional.



En ese sentido, varios congresistas de diferentes sectores advierten que la reforma presentada por el Gobierno tiene carácter estatutario, porque pretende reformar una ley estatutaria. Por esa razón, no podría ser discutida en sesiones extraordinarias del Congreso, sino en las ordinarias que inician el 16 de marzo.



Sin embargo, a través de su cuenta de Twitter, Petro contradijo esto. "La ley 100 es una ley ordinaria y lo que hemos presentado es una reforma a la ley 100. La ley estatutaria de la salud ya existe y no deseamos reformarla", aseguró el Mandatario.

Sin empezar la discusión formal de la reforma a la salud, el trámite ya le ha generado al Gobierno Petro varios problemas. Algunos sectores, incluso, señalan que la reforma podría hundirse por los posibles errores en su radicación.