Petro invitó a los banqueros privados a financiar la producción agraria del país

En medio de un conversatorio económico desarrollado en la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro invitó a los banqueros privados a invertir en la producción agraria del campesinado colombiano.



“Si pensamos en estos tres millones de hectáreas, propuesta para la banca privada, que no hemos hablado de eso. El hecho de que transfiera valor no es negativo en sí mismo, en otra terminología eso se llama asignar recursos, dicen que si actuase sin el Estado sería más eficiente, esa era la teoría clásica, neoclásica, el asignador eficiente de recursos, la práctica demuestra que no”, expresó Petro.



Y reiteró el mandatario: “Invitación, y si cofinanciamos la producción agraria, la gran reforma en el mundo financiero es que las finanzas financien la producción. Ni siquiera es si tiene más competitividad, que es una gran discusión en Colombia, si nos financia la producción. Acá hay una misión en donde puede intervenir la banca privada, el campesinado común y corriente, el Estado, la tierra, la naturaleza”.



El Presidente aseguró que es una buena propuesta ya que Colombia se diferencia positivamente del mundo en el tema agrícola.



“Los comités privados públicos trabajando conjuntamente, Fedegan dijo que sí, ¿Fedegan qué quiere a cambio? Pues la plata de la tierra, volver más productiva su ganadería que saben ustedes cómo es, pero si es silvopastoril puede aumentar productividad y usar la tierra más eficazmente”, expresó Petro.



El conversatorio lo lideró el presidente Petro junto a miembros del Gobierno, esto en compañía de la economista Mariana Mazzucato y los presidentes de los principales bancos del país como Itaú, Colpatria, Bancolombia, BBVA, Davivienda, y empresas como Nutresa, Grupo Corona, entre otros.



“Se habla de distribución, que es muy importante, necesitamos una reforma tributaria como lo están pensando, progresiva, pero no basta, porque no hay nada de redistribuir si no creamos riqueza. En este momento el problema más grande que tenemos es que tenemos una relación entre público y privado muy floja, muy aburrida”, expresó Mazzucato.



La economista además aseguró que es importante crear una economía progresista que permita cambiar la historia económica del mundo, por eso reiteró que los Estados deben tomar acciones de trabajo. También aseguró que la relación entre los Gobiernos y las empresas privadas deben cambiar.



“Necesitamos una buena relación, un nuevo contrato social que nos enseñe como construir un ecosistema dinámico que puede orientar la inversión pública, privada, pero también con la sociedad civil, necesitamos pensar como crear esta inteligencia colectiva, creación de valor. Para hacer eso tenemos que abandonar la ideología, eso no es comunismo", agregó.