"Petro es otro Maduro": Rodolfo Hernández en entrevista con Jaime Bayly en EE.UU.

El reconocido periodista peruano Jaime Bayly entrevistó al candidato presidencial Rodolfo Hernández, este jueves en Miami, Estados Unidos.



Durante la conversación, el candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción habló sobre varios temas, entre ellos, la denuncia de amenazas en su contra, su riqueza, el candidato Gustavo Petro, los videos filtrados de Roy Barreras y el uribismo.



Al ser introducido, el periodista calificó a Hernández como un "ganador" y un "un hombre de éxito".



"Tú eres un ganador, que ha sabido crear riqueza. Los políticos generalmente lo que saben hacer es dar discursos, discursos de charlatanes (...) Es infrecuente encontrar un político que viene de la empresa privada y que es un ganador, un hombre de éxito. Por lo tanto, que no entra a la política a medrar, que entrar a servir", dijo Bayly.



El periodista le preguntó sobre las amenazas que denunció este jueves en el territorio estadounidense.



"Yo nunca he sentido miedo, pero hoy sí", dijo el exalcalde de Bucaramanga.



Y añadió: "Cuando vi lo que está pasando con Gustavo Petro y todos los compinches que tiene, Benedetti, Roy Barreras, Piedad Córdoba y otros peores que esos. Está rodeado de lo peor de la política colombiana".



Por otro lado, dijo que el candidato Gustavo Petro nunca ha dejado de ser chavista. "Yo no creo que haya dejado de ser chavista (...) Sigue siendo, y seguirá siéndolo. Y en el caso hipotético de que él gane, se van a arrepentir los colombianos con el accionar ejecutivo que va a hacer", aseveró el candidato.



Posteriormente, el periodista le preguntó si él cree que Petro ganando las elecciones, reformaría la Constitución y convocaría una constituyente. Rodolfo le respondió: "Muy seguramente en la primera semana, y yo creo que ya tienen las acciones jurídicas para hacer eso (...) Si Petro gana, yo no sé cuánto dure, ese es otro Maduro. "



Y agregó: "Es imposible hacer una proyección de las intenciones de quedarse, igual de lo que está pasando en Venezuela".



Posteriormente, el periodista le preguntó que si, en caso de que él ganara las elecciones, se comprometía a gobernar solo por un periodo de cuatro años, a lo que Hernández le respondió: "Sí, tampoco aguanto más (risas) tengo 77 y cuatro largos, salgo de 82".



Por otro lado, Bayly le preguntó sobre su riqueza, la cual es de más de 100 millones de dólares, y le preguntó: "¿Qué hace usted metido en política con esa fortuna? Podría estar en un yate en el caribe, disfrutando".



“Yo creo que una manera de administrar independiente es no estar pendiente de qué ingresos tengo para poder vivir posteriormente. Yo ya tengo resuelto eso", le respondió el candidato.



Además, se pronunció sobre los videos que se infiltraron en la noche del miércoles de Roy Barreras. "Hoy están circulando unos videos, en el cual están planificando ataques mentirosos para desvirtuar la capacidad que tengo yo de ganar la Presidencia", dijo Hernández.

Al ser preguntado sobre si se definía de derecha o de izquierda, el candidato dijo "la pobreza, el hambre son realidades que está sufriendo el pueblo colombiano, y eso no es de derecha o de izquierda. Por eso yo propongo la única forma que hay para solucionarlo".



De igual forma, Hernández aseguró que no era uribista y al responder que no le gustaba del expresidente respondió: "Soy sincero, el primer Gobierno (de Uribe), bueno. El segundo, pésimo y quería montar un tercero, eso fue un error (...) (en el segundo Gobierno de Uribe) se puso a repetir lo que venían haciendo los anterior que era sobornar el Congreso para que le votaran algunas leyes, dar puestos y embajadas"



"Va a ver Jaime queganando yo, no hago eso. A mí me parece que eso es traicionar los electores. Mi promesa es no robar, no mentir y no traicionar", añadió el candidato.



Sobre el secuestro y muerte de su hija, y las críticas recibidas por parte de Gustavo Petro dijo: "Él es un mentiroso... ser capaz de jugar con el dolor mío".



Concluyendo, Hernández se dirigió a los colombianos invitando a votar por él en las elecciones. "Yo lo que quiero es servirle a Colombia, pero yo pongo el tiempo, experiencia, carácter y personalidad, pero yo solo no puedo. Necesito que los colombianos que crean que yo tengo la experiencia para gerenciar y administrar a Colombia honradamente, en representación de ustedes, necesito que me ayuden. Les digo colombianos, conmigo no se roba más", concluyó.