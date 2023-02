Petro defiende a 'toda costa' su reforma a salud: "lo público no es el enemigo a desterrar"

La reforma a la salud del Gobierno Petro sigue generando un álgido debate en el país, que se intensificó luego de que saliera a la luz una carta en la que varios ministros advierten los efectos que traería la aprobación de este proyecto.



A pesar de las críticas y alertas que han hecho diferentes sectores, el Presidente continúa defendiendo a 'toda costa' este proyecto que se tramita en el Congreso. Aunque Petro no se ha referido al documento de sus ministros, por medio de una serie de trinos sí respondió a algunos de los opositores de esta reforma.



El excandidato presidencial Federico Gutiérrez aseguró que "la reforma a la salud le costaría a los colombianos más de $100 billones en 4 años. Para volver a un modelo 100% estatal como el fracasado Seguro Social".



Incluso, le sacó en cara a Petro los reparos que algunos de los ministros de su Gobierno hicieron a la controvertida iniciativa. "Reforma inviable dicho por algunos ministros del mismo gobierno Petro. Congreso debe poner freno ya mismo", escribió.

Simplemente si se aseguramos los 7 millones de afiliados de las EPS hoy en quiebra a la Nueva EPS o a Sura, ya obtendrá el modelo del ICSS del pasado pero multiplicado por 4. El ICSS no superó los 4 millones de afiliados como seguro. https://t.co/DS7mlkxoYM — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 26, 2023



Ante esto, el Mandatario respondió que, a diferencia del Seguro Social, con la propuesta de su Gobierno para el sistema de salud se multiplicaría la cobertura.



"Simplemente si aseguramos los 7 millones de afiliados de las EPS, hoy en quiebra, a la Nueva EPS o a Sura, ya obtendrá el modelo del Icss (Seguro Social) del pasado pero multiplicado por 4. El Icss no superó los 4 millones de afiliados como seguro", trinó Petro.



La congresista Cathy Juvinao también hizo una fuerte advertencia sobre los cambios que plantea la reforma del Gobierno Nacional para la salud de los colombianos, pues "politizar el sistema es peligroso".



"Lo que me parece lamentable en el debate sobre la reforma a la salud es darlo sobre un dogma: el privado es un ‘diablo’ al que hay que ‘quitarle el tenedor’. Falso dilema, ideologizado, públicos Vs. privados. La objetividad es imposible desde ese lugar", aseguró la representante a la Cámara.



Frente a esto, el Presidente respondió a Juvinao, en defensa del sistema de salud público. "Creo que el dilema ha sido planteado al revés: que lo público es el enemigo a desterrar y que el Estado no puede crear capacidades", señaló.



"En un sistema preventivo de salud, la prevención limita el mercado, solo es posible, y así el mundo lo demuestra, con la salud pública", agregó el mandatario.