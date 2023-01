Petro arremetió de nuevo contra las listas abiertas: "sirven para hacer clientelismo" 

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, también se involucró en la más reciente diferencia que han mantenido congresistas del Pacto Histórico y de Alianza Verde por la reforma política y particularmente por la implementación de las listas cerradas.

Algunos congresistas verdes han reiterado su inconformismo con ese aspecto en particular de la reforma. Por medio de su cuenta de Twitter, el mandatario colombiano aseguró que, en su opinión, las listas cerradas permiten crear verdaderos proyectos políticos.



“Las listas abiertas sirven para hacer el clientelismo que ha llevado a la corrupción política. La lista cerrada puede crear verdaderos proyectos colectivos donde la sociedad influya con eficacia en el estado y sus leyes”, expresó Petro en su cuenta de Twitter.



Algunos congresistas de Alianza Verde le contestaron al mandatario colombiano, entre ellos la representante a la Cámara Katherine Miranda.



“Presidente, bienvenida la discusión de las listas cerradas, en teoría son una maravilla, pero en la práctica es la dictadura del bolígrafo. Lo que no aceptamos es esto, que se vote la reelección automática del actual congreso, eso es vergonzoso”, expresó Miranda por la misma red social.



El senador Jota Pe Hernández expresó: “¡En lista abierta el que elige es el pueblo, en lista cerrada, el que elige es un cacique como ud que ubica en primeras posiciones a personajes como Roy Barreras y Piedad Córdoba, mientras grandes líderes son ubicados abajo, utilizados para empujar a los de arriba!”.



El presidente del Senado, Roy Barreras, también afirmó: “La directriz del presidente… la misma de la misión electoral desde hace 6 años… la misma del acuerdo de paz: CAMBIAR el sistema clientelar corrupto generado por las listas abiertas. No hay CAMBIO si no CAMBIAMOS el sistema político electoral origen del poder”.