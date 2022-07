"Perdóneme todo lo que lo lastimé": Rodolfo Hernández contó qué le dijo Petro al abrazarlo

Rodolfo Hernández, excandidato presidencial, contó a través de una transmisión en vivo desde su Facebook, detalles de su reunión con Gustavo Petro, además de explicar su foto con el presidente electo que se hizo viral en redes sociales.



“Él nos llamó en un edificio que era una apartahotel, nos pusimos a esperar y Petro llegó y me dijo que quería darme un abrazo con el fin de decirme: ‘perdóneme todo lo que lo lastimé'. Yo no creo que eso tenga nada de malo”, expresó Hernández, explicando el abrazo que Petro le dio en dicha reunión.



Tras esta reunión, las opiniones se han dividido en el panorama político del país y más por la forma en cómo se desarrollaron ambas campañas de cara a la segunda vuelta electoral. “Yo no soy malicioso, pues yo lo abracé y me pidió perdón por todo lo que me dijo en campaña”, dijo.



Posteriormente hablaron sobre la corrupción y de cómo contrarrestarla. “El compromiso de él es atacar a fondo la corrupción. Yo quiero que apelemos a la memoria: recuerden que el equipo de comunicaciones dijo que yo le había quitado la bandera anticorrupción. Nosotros no le quitamos nada”, afirmó.

“Como tengo una sillita que me dieron en el Senado, vamos a poner en evidencia cómo están robando, tengan confianza, toca construir la prueba a partir del 20 de julio. En el Senado la voz para representarlos a ustedes, la lucha contra la corrupción, no se ha trancado. Espero que todo salga bien por el bien de todos los colombianos”, aseveró el exalcalde de Bucaramanga.



Durante esta transmisión, Hernández se mostró con un tono reconciliador y destacó que al no declararse opositor radical del gobierno de Petro, evitó polarizar al país aún más. “Lo que se incumpla lo sacamos en el Senado. Con pruebas que radicaremos en Contraloría, Fiscalía. Vamos a trabajar fuerte”, agregó.



De igual forma, Rodolfo Hernández cuestionó varias políticas del presidente Iván Duque, preguntándose que cuál era su herencia. “Echan la mugre debajo de la alfombra y nos van a dejar ese mugre para que nosotros lo recojamos. La verdad fue desastroso”, aseguró. “Vamos a dejar en evidencia cómo dejaron esas finanzas públicas. Mucha politiquería, dejó leyes sin expedir por personas que no querían que les cambiaran esas leyes. Eso hay que decirlo de frente”, dijo.



Cabe recordar que este "abrazo del perdón" ocurrió durante la reunión que sostuvieron ambos políticos y quienes fueron rivales por ser el nuevo Presidente de Colombia. Este encuentro ocurrió el pasado martes 28 de junio, donde después Hernández publicó una foto con Petro en sus redes sociales con la descripción "Empezó el cambio".

Gustavo Petro también publicó la misma foto asegurando que "Vamos con seguridad a un acuerdo nacional".

Aqui habrá una mesa de trabajo conjunta del nororiente con el gobierno nacional. pic.twitter.com/AQyuavDzwv — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 28, 2022

Finalmente, Hernández aseguró que invitará a Petro a Bucaramanga y a la región de los Santanderes, para atender las necesidades de sus pobladores. “Vamos a ver cómo activamos eso, ser concretos en la pedida, no pedir 300 que no hacen ninguna. En Colombia se puede hacer un plan general de saneamiento básico”, puntualizó.