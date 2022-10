Pasó a la Cámara de Representantes la reforma que recorta el receso en el Congreso

Aunque fue un proyecto de reforma constitucional que se aseguró cuenta con el apoyo de todos los partidos con asiento en el Congreso, sólo 65 senadores aprobaron este martes el acto legislativo con el cual se recorta el periodo de receso o las llamadas vacaciones de los senadores y representantes.



Esta por ser un cambio a la Constitución Política requiere de 8 votaciones, dos de ellas ya se cumplieron en el Senado y ahora pasó a la Cámara para sus dos debates que se tendrán que cumplir antes del 16 de diciembre.



Lea además: "Estados Unidos está arruinando las economías de todo el mundo": Petro ante posible recesión



El ponente del proyecto, senador de Cambio Radical, David Luna, manifestó que “el receso legislativo del mes de final de año, se reduce desde el 16 de diciembre al 16 de enero y en segundo lugar, el cuarto año legislativo, se permanece en el receso legislativo entre el 16 de diciembre y el 16 de marzo para que se pueda tramitar el proceso electoral”.



El también senador Miguel Ángel Pinto, sostuvo que la reforma plantea que durante esos dos meses de anticipación del trabajo legislativo no se podrán tramitar reformas constitucionales, esto con el propósito de cumplir el cometido de los constituyentes del 91 que es respetar la integridad de la carta política.



Le puede interesar: Refrigerios a $63.000: escándalo por contrato de alimentación para policías en Cali



El presidente del Senado, Roy Barreras, sostuvo que no es cierto que los congresistas tengan cuatro meses de vacaciones, ya que su trabajo también implica tener contacto con sus electores en las regiones, “no existen cuatro meses de vacaciones, la democracia implica contacto en las regiones, en los municipios, gestión territorial, que la hacen los congresistas de Colombia”.



Esa postura de Barreras compartida por otros congresistas, fue rechazada por el senado del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, quien consideró que todo el tiempo que dejen de estar los congresistas en el Bogotá en el Congreso de la República es vacaciones y no se debe considerar que el asistir a las regiones a realizar actividad proselitista se pueda considerar trabajo.