Partido Comunes anunció intención de unirse a la coalición de izquierda

Erika Mantilla

El Partido Comunes, hasta hace poco llamado partido Farc, anunció su intención de pertenecer al denominado 'Pacto Histórico' que conforman las colectividades de izquierda Colombia Humana, Mais y la UP, presentada el pasado 11 de febrero.



Esta coalición de sectores de oposición, como en el caso la llamada 'Lista de la decencia', espera llegar fortalecida al Congreso de la República.



Desde el partido de la extinta guerrilla Farc, saludan la "propuesta de convergencia y declaramos nuestra entera disposición a ser parte de dicho Pacto Histórico, que es además un imperativo ético y político en atención al reclamo de unidad que hoy nos hacen los colombianos del común a todos los sectores políticos y sociales que le apostamos a una Colombia en paz con justicia social".



La meta de esta coalición es lograr un representación de la mitad de los elegidos en el Congreso de la República, es decir, 55 senadores y 86 representantes. Una "meta que se han propuesto las fuerzas convocantes, como garantía de que tendremos las mayorías necesarias para aprobar las reformas urgentes que demanda la transformación de Colombia, para llevarla por el camino del progreso, la democracia, la vida y la paz estable y duradera", asegura la organización política.

Los que están

La apuesta del llamado Pacto Histórico es volver a llevar al Congreso a varios de los dirigentes que están actualmente por la 'Lista de La Decencia', como por ejemplo los senadores Gustavo Bolívar, Iván Cepeda, Wilson Arias y Aida Abella; además, busca que personas como María José Pizarro y David Racero, entre otros, den el salto a la coalición nacional.



Frente a esta intención el partido Comunes aseguró que los miembros de la nueva coalición “pueden estar seguros de que las 5 curules de Senado y 5 de Cámara que, en virtud del Acuerdo de Paz, corresponden al partido Comunes para el periodo 2022-2026, harán parte de ese bloque mayoritario que debe aprobar las reformas necesarias para cambiar el rumbo de nuestro país”.



Otra de las apuestas del Pacto Histórico es incluir en las listas a sectores del sindicalismo, los líderes sociales y comunales, precisamente la propuesta la presentó, el pasado 11 de febrero, la presentadora y columnista Margarita Rosa de Francisco, quien aunque en un comienzo dijo que no aspiraría, no descartó ir al Congreso luego de que el propio Gustavo Petro le pidiera que estuviera en las listas que se presentarán.



“Nos parece un gran acierto abrir las listas a la participación de todos los sectores sociales y políticos, así como a la ciudadanía y personalidades que, estando de acuerdo con los objetivos políticos de transformación para Colombia, quieran poner sus nombres a consideración de los votantes; en ese sentido, alentamos a todos los liderazgos sociales y políticos que con su trabajo, y jugándose la vida diariamente en sus territorios, trabajan por una Colombia distinta, para que se vinculen de manera entusiasta a la conformación de estas listas de convergencia por la paz, la vida y la democracia”, aseguró el partido de Los Comunes.



La primera reacción que se conoció fue la del Senador, escindido del Partido De La U y que podría entrar a hacer parte de la coalición, Armando Benedetti, según dijo, desde su cuenta de Twitter, "un verdadero #PactoHistórico debe ser inclusivo y uno de sus ejes fundamentales debe ser la paz de Colombia. @ComunesCoL ha demostrado su compromiso irrestricto por la paz, por la justicia y por la reconciliación. El cambio verdadero necesita de todos y no acepta exclusiones".

Lea además: "Entendimos que la reincorporación será un proceso largo", dice Emilio Archila a Rodrigo Londoño