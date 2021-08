Paola Holguín renuncia a su precandidatura presidencial

La senadora del Centro Democrático, Paola Holguín, renunció éste martes a su precandidatura presidencial para respaldar al exministro Óscar Iván Zuluaga, quien anunció hace pocos días que espera ganar la candidatura.



A través de un video, la Senadora manifestó que "hace poco más de una año tuve la oportunidad de hablar con el doctor Óscar Iván para manifestarle que quería ser precandidata presidencial. En esa conversación también le dije que si se resolvía todo el tema judicial y él era candidato, yo iba a apoyarlo. Hoy estoy cumpliendo mi palabra, pero no solo por esa promesa que hice sino porque creo que esta coyuntura del país requiere a un hombre como Óscar Iván, con la preparación, la madurez, el conocimiento de país que él tiene".



"Además porque es un tema de justicia. Los colombianos votaron masivamente por Óscar Iván y las trampas y todo lo que se presentó en esa coyuntura llevó a que le robaran la presidencia", añadió.

La también senadora del Centro Democrático, María del Rosario Guerra, ha pedido que den un paso al costado los demás precandidatos del uribismo a la Presidencia de la República, para acompañar la aspiración de Zuluaga.



En tal sentido se espera que en los próximos días renuncie a su precandidatura el senador Carlos Felipe Mejía, quien es la cuota de Zuluaga en el Congreso, como muy seguramente también lo hará la senador Paloma Valencia. Los dos son congresistas muy cercanos al expresidente Uribe.



No es claro que aún decida retirar su postulación presidencial la senadora María Fernanda Cabal, quien desde hace dos meses ha empezado a armar su precandidatura. La misma se suma a la que tiene el exviceministro Rafael Nieto.



Si el nombre de Zuluaga no llega a ser el único que en el Centro Democrático, el candidato se definiría en el marco del congreso nacional, el cual se estaría realizando a finales de año.