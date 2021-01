Opinión: El nuevo aire con Biden 

Álvaro José Carvajal Vidarte

Difícilmente se puede encontrar en el último siglo un momento más difícil para la democracia de los Estados Unidos que lo sucedido en los últimos meses, o mejor, en las últimas semanas. A pesar de ello, soy un defensor de la solidez de la democracia en esta nación. Entre las muestras que considero contundentes de esta democracia está la misma elección de Barack Obama. En ese momento solo habían transcurrido 44 años de haber sido firmada la Ley de Derechos Civiles y a pesar del racismo, fue elegido un negro como presidente. La elección de Donald Trump también hay que registrarla como un hecho histórico de la democracia ya que su vida no estuvo relacionada como tal con la política y sí con los negocios, la farándula y hasta con los reinados.



Fue tortuosa y vergonzante la transición hacia el electo presidente Biden y su fórmula vicepresidencial Kamala Harris. Los episodios del pasado 6 de enero cuando sucedió la toma del Capitolio, fue la gota que rebosó la copa. Aquí hubo una verdadera ruptura con los patrones que han enmarcado la democracia en este país, al punto que importantes legisladores republicanos asumieron una correcta postura patriótica y le fueron retirando el respaldo al presidente Trump, en defensa de las instituciones democráticas.



Quedan desafíos estructurales sobre una nación dividida. No es de poca monta que más de 74 millones de personas hayan respaldado una reelección de Trump. Se posesionó la fórmula Biden-Harris y empiezan entonces a escribirse otras páginas en la historia de EE.UU. y del mundo. Regresa el multilateralismo, se regresa al acuerdo de París, a la OMS y con ello se inicia la recuperación del liderazgo del país que se fue deteriorando en el cuatrienio Trump.



Hablando de América Latina, las miradas pasan por el tema de los migrantes centroamericanos a quienes Biden les busca una salida de transición; el tema Venezuela que directa o indirectamente toca a Colombia es bien complejo porque francamente no se observa una oposición con mensajes y acciones claras, y a Maduro y su régimen con una postura que no cambia.



Colombia debe sintonizarse con la nueva agenda Biden-Harris, que girará en torno a temas como cambio climático, DDHH y Paz. No se puede olvidar que fue el gobierno de Obama, con el vicepresidente Biden abordo, el que le dio todo el respaldo al proceso de paz en Colombia. El tema de siempre en la agenda bilateral es el de los narcóticos. Hay señales que nos invitan a que toca revisar los mismos métodos de lucha porque el problema sigue allí y peor.



Esperemos que el Gobierno Nacional lea bien el escenario y actúe conforme. También que el partido de Gobierno y los opositores entiendan que se debe actuar pensando en la patria y no en confrontaciones que trasciendan nuestras fronteras afectando a nuestro propio país.



Estoy seguro de que con Biden nos irá mejor que con Trump en todo y allí estaremos para acompañar y apoyar en lo que sea necesario.