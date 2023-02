OIT entrega al Gobierno recomendaciones para reforma laboral y pensional de Colombia

Delegados de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), provenientes de Ginebra, Suiza llegaron al país para entregar algunas recomendaciones a la construcción de las reforma pensional y laboral, dentro de las principales recomendaciones, dicha organización en su informe señaló que la construcción de una reforma estructural al sistema de pensiones, debe eliminar la inequidad y la competencia dentro del sistema.



Por su parte, Maya Stern Plaza, funcionaria de la OIT encargada de normas y legislación del Departamento de la Protección Social, explicó que desde la organización vienen trabajando un informe sobre las normas mínimas de seguridad social del convenio 102, la legislación y la práctica del sistema de seguridad social de Colombia, identificando las áreas donde existe conformidad y brechas, como las pensiones y el desempleo.



“Hemos destacado en el informe algunos puntos que podrían ser no alineados con los principios como podrían ser, la sostenibilidad del sistema, la previsibilidad de las pensiones, que sean suficientes, entonces cuando hay un sistema con una competición entre dos regímenes, pueden llevar a problemas de pobreza en la vejez”, señaló la funcionaria de la OIT.



Adicional a esto, la Organización insistió en implementar un sistema de pilares que beneficie a los adultos mayores que no tienen acceso a una pensión y así generar mayor cobertura, a través de sistemas integrales que cubran a las personas que tienen la capacidad de cotizar, como a las que no en un sistema de protección social alineado a las normas internacionales.



Entre tanto, la ministra de Trabajo, Gloria Ramírez, agradeció la participación de la OIT de compartir el informe y las recomendaciones para la reforma laboral y pensional que viene adelantando la cartera de trabajo.



“Una de las conclusiones a las que se ha llegado, es que tal y como está nuestro sistema pensional es un sistema que no es sostenible en el tiempo y sobre todo porque tenemos dos regímenes que son asimétricos y desde luego que no están cumpliendo con la función para la que fueron creadas que es pensionar al mayor número de colombianos y colombianas”, enfatizó Ramirez.