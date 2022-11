Ocampo, el ministro mejor calificado por empresarios en los primeros tres meses del Gobierno Petro 

Una encuesta impulsada por el diario La República dejó ver que José Antonio Ocampo es el ministro del Gobierno Petro que mejor aceptación ha tenido en los empresarios del país.

Los participantes pudieron darle una calificación de 1 a 5 al rol que han desempeñado los ministros en su cartera, allí el 1 se refería a una mala gestión, mientras que el 5 respondía a una buena gestión. En este sentido, solo tres de los 18 ministros tuvieron una calificación igual o mayor a 3.0.

Hacienda, con una calificación promedio de 3,5, y Agricultura, con una de 3.0, fueron los dos que sobresalieron en lo alto de la tabla. Esto, según académicos y empresarios, puede responder a las reformas que están adelantando y su mayor cercanía a los medios y al público.



Ministerios como el de Salud, que fue uno de los mejores evaluados en el último sondeo que se le hizo al gobierno de Iván Duque, y el de Minas y Energía, que también siempre tuvo una calificación promedio cuando Diego Mesa estuvo a cargo, en ese orden registraron las peores calificaciones de esta encuesta.



“No hay duda alguna que el ministro Ocampo ha sido el más sobresaliente en estos primeros tres meses del nuevo Gobierno. Ha liderado una reforma tributaria -que no es nada fácil- y ha sido uno de los más conciliadores”, dijo Daniel Wills, vicepresidente Técnico y de Estudios Económicos en Asofondos.



En cuanto a la ministra de Agricultura, Cecilia López, Rudolf Hommes la calificó como “muy buena” y afirmó que varias de sus propuestas hasta el momento responden a problemáticas reales “con muy buenos sustentos”, por lo que no es de extrañarse su posición en el ranking.



Otro de los que tampoco se rajó, si nos vamos a los términos de calificación escolar, fue el ministro de Educación, Alejandro Gaviria, quien a los ojos de los empresarios ha desempeñado un papel aceptable al frente de la cartera.



Los de calificación promedio



Con calificaciones que van desde 2,8 hasta 2,6, las cuales se pueden considerar ‘resultados promedio’ cuando se tiene en cuenta las calificaciones en conjunto, suman ocho carteras. Entre ellas resaltan las de mayor calificación: Comercio y Vivienda.



“La labor del ministro de Comercio, Germán Umaña, ha sido destacada en la medida que logró concretar la reapertura de Venezuela. Esta reactivación del comercio entre ambos países es tan beneficiosa que puede llegar a representar exportaciones por US$6.500 millones”, dijo Martín Gustavo Ibarra, socio presidente de Araújo Ibarra Consultores en Negocios Internacionales.



El resto de las carteras, cuya calificación fue de 2,6, son las de Interior, Cultura, TIC, Transporte, Justicia y Cancillería que no marcaron una gran diferencia en el sondeo del gabinete ministerial.



Para este segmento de ministros, las críticas se han dirigido más hacia el de Transporte, que “con unas muy buenas oportunidades para sobresalir entre sus pares, se ha quedado estancado”, según José Stalin Rojas, experto en movilidad.



Proyectos como el Canal del Dique y el Aeropuerto del Café que se iba a hacer en Palestina, Caldas, han marcado la agenda de la cartera. Esta, según los empresarios encuestados, parece no haber tenido una buena respuesta o control desde el MinTransporte, Guillermo Reyes.



En la última parte de la tabla, en la que se puede decir que todos los ministros allí presentes ‘se rajaron’ en el sondeo, estuvieron las nueve carteras restantes y su calificación fue desde 2,4, como la más alta, hasta 1,5, que fue el piso.



Salud, con Carolina Corcho a la cabeza; y Minas, con Irene Vélez, tuvieron un puntaje de 1,9 y 1,5 respectivamente. El principal problema según Juan Carlos Vélez, presidente de Fendipetróleo, se debe, por lo menos en el caso de MinMinas, a su desconocimiento total del sector. Las otras carteras en esta parte de la tabla fueron Deporte, Ambiente, Defensa, Ciencia y Trabajo.