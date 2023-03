"Nunca existió": las reacciones a la orden de Petro de suspender cese bilateral con el Clan del Golfo

El anuncio del presidente Gustavo Petro de suspender el cese bilateral que el Gobierno Nacional tenía con el Clan del Golfo ha generado diversas opiniones entre políticos y diferentes personalidades.



“He ordenado a la Fuerza Pública reactivar todas las operaciones militares contra el Clan del Golfo. Se suspende el cese bilateral con este grupo al margen de la ley. No permitiremos que sigan sembrando zozobra y terror en las comunidades”, informó Petro en Twitter.



Una de las primeras reacciones ante el anuncio de Petro fue la del senador vallecaucano Carlos Motoa, quien aseguró que era una decisión que "era mejor tomar tarde que nunca". Incluso, el congresista fue enfático en que desde hace varios meses el grupo armado había dejado claro que no tenía intenciones de comprometerse con el cese al fuego que estaba cumpliendo el Gobierno.



​"Era mejor tarde que nunca, llevo varios meses advirtiendo la falta de voluntad de paz del Clan del Golfo. Ahora quedan varias preguntas, ¿qué sucede con las disidencias de las Farc o con la Segunda Marquetalia e incluso con el ELN? Siguen cometiendo actos de violencia contra la población, contra la policía. Hechos similares con lo que ha venido ocurriendo con el Clan del Golfo", comentó Motoa.



El excandidato presidencial Federico Gutiérrez también se pronunció y, al respecto afirmó que "nunca hubo cese bilateral al fuego con el Clan del Golfo. El único que suspendió operaciones militares fue el Estado colombiano, por orden de Petro. La mayor irresponsabilidad al dejar a la población civil indefensa durante tanto tiempo. Hoy vemos los desastrosos resultados".



El exministro del Interior, Daniel Palacios, fue otra de las voces políticas que se refirió a lo anunciado por el Presidente. "Corrección Pte, se suspende el cese unilateral de la fuerza pública que usted se inventó. Clan del Golfo nunca cesó acciones criminales contra los colombianos. La zozobra y terror en las comunidades se acentúa cuando no se permite a la fuerza pública actuar con contundencia", comentó.



El representante a la Cámara del Centro Democrático, Hernán Cadavid, le contestó al Presidente asegurando que "nunca hubo cese al fuego; actúe y garantice la seguridad de los colombianos. ¡La seguridad NO es guerra! No le de miedo".



La exjefe de Gabinete María Paula Correa estuvo de acuerdo con Cadavid y a través de sus redes sociales manifestó que lo anunciado por Petro fue una "buena decisión. ¡Nunca hubo cese bilateral!.



El excongresista Ernesto Macías, por su parte, expresó que "el cese al fuego “bilateral” nunca existió. Suspendieron el accionar de la Fuerza Pública y los narcoterroristas nunca pararon. El resultado es desastroso: soldados, policías y civiles asesinados, y pueblos destruidos”.