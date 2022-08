"Nunca estuve en el llavero o en el grupo de amigos": Ramírez sobre su relación con Duque

A pocos días de entregar la vicepresidencia, la también canciller Marta Lucía Ramírez realizó un balance de su trabajo durante los cuatro años de gobierno de Iván Duque, con quien aseguró tuvo una relación formal.



De acuerdo con lo manifestado por Ramírez en diálogo con Semana, durante el tiempo que asumió como vicepresidente y posteriormente también como canciller, ella se dedicó a trabajar "sin descanso", por lo cual, aseguró que se siente satisfecha con la labor cumplida.



"Ha sido un trabajo sin descanso. Cuatro años dedicados a hacer lo mejor posible para servirle a Colombia. Creo que hay un momento en donde a uno también el cuerpo le empieza a pasar cuenta de cobro. Terminamos con la satisfacción del deber cumplido", comentó Ramírez.



Incluso, la Canciller fue enfática en que ella llegó al gobierno para servirle al país y que por eso se dedicó a trabajar sin egos ni vanidades para cumplir con las promesas que habían realizado junto a Duque en la campaña política de 2018.



"Yo llegué al gobierno para servir y ser coequipera, por lo cual me siento muy satisfecha de haberlo hecho. Trabajamos sin vanidades y egos, todo con el fin de lograr muchas cosas buenas para Colombia", indicó.



La Vicepresidenta y Canciller también se refirió a cómo fue su trato con el presidente Duque y fue enfática en que no tuvieron más que una relación formal de trabajo porque, según recalcó, ella nunca estuvo en el grupo de amigos del mandatario.



"Nunca estuve en el llavero, nunca estuve en el grupo de amigos. Esto fue una alianza que hicimos con el presidente Duque y cada uno llegó acá con su propia historia. En ese sentido, yo no llegué al gobierno para estar en el grupo de los elegidos", mencionó Ramírez.



Incluso, aseguró que ella en ningún momento llegó a ser parte del grupo de funcionarios que eran considerados como los íntimos o cercanos al poder.



"Los íntimos y cercanos de los presidentes solamente los conocen ellos. En mi caso personal, no llegué a ser parte de ningún grupo de los elegidos y cercanos al poder. Lo mío siempre ha sido el servicio público y creo que lo cumplí en esta vicepresidencia", precisó Ramírez.