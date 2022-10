Luego de conocerse la propuesta del director de la Dian, Luis Carlos Reyes, de legalizar y gravar la cocaína en Colombia, los comentarios no se hicieron esperar, algunos de ellos criticando la idea.



De hecho, uno de los primeros en referirse a la propuesta fue el senador Carlos Motoa, quien aseguró no estar de acuerdo con lo que manifiesta el director de la Dian, quien explicó que su idea consiste en ponerle un impuesto saludable a la cocaína.



Incluso, el Congresista manifestó que el gobierno de Gustavo Petro se ha caracterizado por la improvisación y que la idea de legalizar y gravar la cocaína es un ejemplo de ello. Además, mencionó que la propuesta de Reyes no solo no tiene fundamentos, sino que genera preocupación e incertidumbre.



"Basta ya de comentarios que afectan la economía, la política criminal y de seguridad en el país y que generan zozobra en los colombianos, no hay coherencia, consistencia, en esas propuestas quedaríamos como un estado paria aislados del mundo. Preocupan esos anuncios de funcionarios de tan alto nivel en el Gobierno de Gustavo Petro", dijo.



¡Nos quieren convertir en un narcoestado! https://t.co/95Boap50kp — Carlos Fernando Motoa (@senadormotoa) October 14, 2022



La senadora María Fernanda Cabal también manifestó su inconformidad con la propuesta de Reyes. "Sueñan con un narcoestado. Siguen pensando que la cocaína no es tan dañina como los hidrocarburos", escribió en Twitter.



Otra de las voces que se pronunció en contra del planteamiento del Director de la Dian fue el excandidato presidencial Enrique Gómez, quien manifestó que de realizarle lo que propone Reyes entonces el Gobierno podría "cumplir el sueño de los narcos" con esa idea.



"La carga está invertida en favor de los narcotraficantes: No despenalizan el tráfico, que es la caja de los violentos y hablan de legalizar el consumo de cocaína, supuestamente para gravar su producción mientras cumplen el sueño de los narcos", dijo Gómez.

La carga está invertida en favor de los narcotraficantes: No despenalizan el tráfico, que es la caja de los violentos y hablan de legalizar el consumo de cocaína, supuestamente para gravar su producción mientras cumplen el sueño de los narcos. pic.twitter.com/T8TYY97O4k — Enrique Gómez (@Enrique_GomezM) October 14, 2022



​El exviceministro de Justicia, Rafael Nieto Loaiza, se sumo a quienes aseguraron que la propuesta sería un favor al narcotráfico e, incluso, cuestionó si el Gobierno recibiría algún tipo de beneficio con esta idea.



“¿Pagan favores de campaña? ¿Recibirán contraprestación por hacer la tarea? De buena fe o con pérfidas intenciones, un gobierno que trabaja para los narcos. Una narcocracia. Y no les da ni un poquito de pudor”, publicó en Twitter.

Y no les da ni un poquito de pudor https://t.co/It81KsSlGi — Rafael Nieto Loaiza (@RafaNietoLoaiza) October 14, 2022



Finalmente, otra de las voces que se refirió a la propuesta de Reyes fue el exsenador del Centro Democrático, Ernesto Macías, quien cuestionó las

intenciones del director de la Dian al escribir: ¿Cuál será el verdadero propósito de este globo?".