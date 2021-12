"No volvería a apoyar a Petro, su proyecto nos lleva hacia el pasado": Íngrid Betancourt

"No volvería a votar por Petro, su proyecto nos lleva al pasado", fueron las palabras de la exsenadora Íngrid Betancourt cuando se le preguntó acerca de su participación política en las elecciones presidenciales de 2022.



La exsenadora, quien hace cuatro años apoyó a Gustavo Petro en la carrera por la presidencia en aras de defender los Acuerdos de Paz, afirmó que esta vez no lo hará de nuevo porque él ha desdibujado sus posturas.



"Pienso que hay en el proyecto de Gustavo Petro algo que nos lleva hacia el pasado, es decir, con esa visión que una vez que se está en el Gobierno, se espichan unos botones y se arreglan muchas cosas, y eso no es así, hoy en día los gobiernos en el mundo facilitan y unen voluntades, no que se imponen con mano dura, y ahí lo que yo veo es que los extremos entre izquierda y derecha se parecen cada día más", afirmó Betancourt a Blue Radio.



Lea además: La carrera contra el reloj del Congreso para aprobar ley de seguridad que endurece penas



Luego de celebrar que el Consejo Nacional Electoral, CNE, le devolviera este miércoles, 1 de diciembre, la personería jurídica de Verde Oxígeno, la exaspirante presidencial ratificó que su posición frente a las elecciones será de centro.



“Hoy damos el primer paso juntos en el camino de liderar a Colombia de las manos de los corruptos. Hoy estoy emocionada al anunciar que el Partido Verde Oxígeno persiste de nuevo legalmente con la personería jurídica que le acaba de reconocer el CNE”, aseguró Betancourt luego de obtener de nuevo la personería jurídica de su partido.



Lea también: ¿Qué implicaciones tiene la salida de las Farc de la lista de terrorismo de EE.UU?



Desde Verde Oxígeno, la líder política espera contribuir a la Coalición de Centro para, según dijo, "dejar de lado la corrupción que nos tiene secuestrados".



Cabe recordar que esta Coalición busca, por votación popular, promulgar un candidato que represente el centro político del país.