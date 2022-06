No se haría auditoría internacional a los softwares electorales en segunda vuelta presidencial

El magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), Luis Guillermo Pérez, aseguró, por medio de un video, que las elecciones presidenciales de segunda vuelta no tendrían auditoría en los softwares electorales, debido a que actualmente está contratada una auditoría con la compañía McGregor.



El magistrado Pérez aseguró que la decisión se tomó después de haber sostenido una reunión con el registrador Nacional, Alexander Vega Rocha, y el presidente del CNE, el magistrado César Augusto Abreo Méndez.



“Quiero advertirle al país que no habrá una auditoría a cargo del CNE, dado los requerimientos en los que ha insistido la Procuraduría de que no puede haber una doble contratación y que el objeto de este contrato tiene que ser distinto al que celebró la Registraduría con la firma McGregor”, aseguró Pérez en su cuenta de Twitter.



El magistrado además reiteró: “A este reclamo también se ha sumado la Contraloría, por lo tanto, se hace inviable a esta altura que haya una posibilidad de tener una auditoría internacional a cargo del CNE siendo nosotros el máximo órgano de inspección, control y vigilancia del proceso electoral”.



Finalmente, Pérez reiteró que el CNE no puede ordenar el gasto y por esa razón no se podrá contratar directamente la auditoría.