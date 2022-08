¿No se completará el gabinete de Petro este martes?, MinTic no fue citada a posesión

El gabinete del presidente Gustavo Petro no se completará este martes, pues Mery Janeth Gutiérrez, la designada ministra de las TIC, no se posesionará.



De acuerdo con información de la Presidencia, la posesión de los Ministros de Justicia, Néstor Osuna y de Ciencia, Tecnología e Innovación, Arturo Luis Luna, será a las 3:00 p.m., sin embargo en el anuncio no aparece el nombre de Gutiérrez.



La posesión de la MinTic designada se ha tardado bastante a comparación de los demás ministros, esto podría deberse a los diferentes conflictos de interés que han salido a la opinión pública en los que se ha visto envuelta Gutiérrez.



Uno de los más relevantes es la demanda que interpuso la MinTic en contra de la Autoridad Nacional de Televisión (ANT) por $45.000 millones, demanda que está a cargo del mismo Ministerio que, hasta el momento, ella dirigirá debido a que ANT ya no existe, entre otros que han estado en los últimos días en los medios de comunicación.