"No se acaba el mundo porque no saquemos todas las reformas en dos meses": Alfonso Prada

“Las sociedades en general son renuentes al cambio. Les gusta más el status quo y en esa medida un gobierno estático que no cambia. Les va bien, les va tranquilamente, no tienen mayores dificultades”.



Esas fueron las palabras del ministro del Interior, Alfonso Prada, respecto a la complejidad que ha tenido el Ejecutivo para cumplir con sus propuestas de campaña a través de sus reformas.



En diálogo con Blu Radio, Prada explicó que esto se debe a la resistencia natural al cambio en la sociedad y a los múltiples intereses y factores involucrados en cada proyecto.



Le puede interesar: ELN no aceptó interciclo antes de las conversaciones programadas para mayo



A propósito de las reformas que vienen en camino y que han generado ruido y debate en las últimas semanas, Prada ve con optimismo que el debate en el legislativo se dé y estas reformas logren salir, pero recalcó que no todo se puede dar según los tiempos esperados.



“Lo ideal, por los tiempos del Gobierno, es que en los próximos dos meses saquemos adelante los proyectos sociales fundamentalmente, algunas de las reformas constitucionales y los temas de Justicia y Paz. Pero aquí no se acaba el mundo porque no saquemos todas las reformas en dos meses, nosotros tenemos Congreso permanente para legislar”, sostuvo.



Enfatizando en que gobernar un país es “el arte de administrar quilombos”, y que lo hace más complejo aun el hecho de que Petro sea un presidente “disruptivo” en la historia de Colombia, Prada señaló: “Nosotros cada día enfrentamos un reto, si presentamos un proyecto a la salud, tenemos que pensar en que detrás están los médicos, pacientes, empresarios, por un lado los medios de comunicación, por el otro los congresistas. Son 100 factores e intereses diferentes”.



Lea aquí: ¿Quién es Rolando Álvarez, el obispo que se resiste al régimen de Ortega en Nicaragua?



“La gente no ve mucho lo que hay detrás de cámaras de cada puesta en escena”, explicó el vocero del Gobierno refiriéndose a que la población solo conoce “el producto final” de las reformas, pero no el trabajo conjunto que las antecede.



Menciona también que hay un gran trabajo de organización y gerencia posterior a cada propuesta, que implica consultas con expertos, empresarios, trabajadores, la Rama Judicial y otros ministerios.



No obstante, reconoció que hay errores y desafíos por delante, pero destacó la dedicación y el esfuerzo del equipo administrativo del gabinete de Gustavo Petro. Además, defendió que el Gobierno ha logrado avances significativos en estos primeros ocho meses, incluyendo la aprobación de cuatro reformas constitucionales y el inicio de la reforma laboral y la de salud.



Lea también: Francia Márquez entregó el primer municipio libre de minas antipersonal



De otro lado, el funcionario evidenció que “una frustración es que los tiempos del Gobierno son más lentos que los tiempos de la sociedad” dijo al mismo medio.



Y agregó que “no hemos logrado llegar con el cambio, es frustrante y toca explicarle a la gente que los tiempos del Gobierno: que hay que sacar un plan de desarrollo, sacar presupuestos, lograr reformas tributarias para tener recursos...”.