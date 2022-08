"No podemos fallar": Presidente Petro reiteró medidas para comenzar con su gobierno 

El presidente de la República, Gustavo Petro, nuevamente reiteró que su Gobierno será austero. Por medio de su cuenta de Twitter le solicitó a todos los ministros eliminar los gastos innecesarios que actualmente haya en cada Ministerio, mismo llamado que hizo el pasado domingo 7 de agosto.



“He dado la orden en Consejo de ministros de desmantelar todas las nóminas paralelas que existan en las entidades públicas y de eliminar todo gasto suntuario o superfluo”, afirmó Petro en su red social.



Lea además: Vicepresidenta participará este miércoles de la Cumbre de alcaldes del Litoral Pacífico en Cali



El discurso riguroso del presidente Petro ha sido reiterativo, esto teniendo en cuenta que el mandatario afirmó que como Gobierno no podían defraudar a los colombianos.



“Nosotros no podemos fallar, este es el Gobierno del cambio y el cambio es de verdad. No es retórico, no es discursivo, no es de maquillaje, un cambio hacia donde, es difícil saberlo. El mundo sabe que tiene que ir a un cambio, la situación actual es insostenible”, aseguró Petro en la posesión de los ministros.



Le puede interesar: Así quedó el aumento del salario mensual de los congresistas



La reforma al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Dapre, sería una de las primeras en realizarse, su director Mauricio Lizcano en los últimos días aseguró que se buscará que ese departamento se fusione con la jefatura de Gabinete que actualmente es liderada por Laura Sarabia.



“Viene una reforma a la Presidencia, hay que ir a la Función Pública, al Ministerio de Hacienda durante 45 y 50 días que en primer lugar va a crear una Secretaría General que asume las funciones que hacían María Paula y el Dapre. Se crea la Secretaría privada que hoy no existe y otros temas que necesitará el presidente para gobernar, hay unos de ley y otros que el presidente necesitará en temas específicos”, afirmó Lizcano en Caracol Radio.