"No me hago a un lado, estoy de su lado": el mensaje que Piedad Córdoba envió a Petro

A dos días de la posesión de Gustavo Petro como nuevo presidente de la República, una de las senadoras más polémicas del Pacto Histórico Piedad Córdoba publicó un comunicado sobre su relación con el Gobierno entrante.



A través de sus redes sociales, la congresista sacó a la luz un comunicado en el que deja claro que, contrario a lo que le había pedido el propio Petro, no piensa hacerse a un lado.



“Luché 20 años como liberal en el Congreso, ahora regreso con el Pacto Histórico. Presidente Petro y vicepresidenta Francia, no me hago a un lado, estoy de su lado”, dijo la Senadora.



Aunque el Presidente electo aseguró en una entrevista con Blu Radio que incluir a Córdoba en las listas del Pacto Histórico “puede ser un error”.

“La verdad tengo muchas tribulaciones sobre ese tema. Nosotros la separamos de la campaña y está así mientras ella no resuelva sus temas jurídicos, que son varios. Yo, y eso puede ser un error mío, tengo que responsabilizarme, porque aquí existe lo que se llama la responsabilidad política”, manifestó el nuevo mandatario.



No obstante, este viernes, la congresista mostró su total respaldo al Gobierno entrante. “Este 7 de agosto se parte en dos nuestra historia como República. El inicio de un nuevo ciclo de lucha para que los y las nadies podamos gobernar, pero al mismo tiempo un merecido triunfo a las décadas de resistencia de nuestro pueblo colombiano”, dijo Córdoba.



En la misiva también destacó que el próximo domingo “llegamos al gobierno quienes, como nosotros, hicimos oposición y resistencia dentro y fuera del parlamento, haciendo control político, denunciando, legislando, pero también organizando y marchando junto a los múltiples movimientos sociales”.



Finalmente, sostuvo que “su triunfo (el de Petro) es la victoria de todos y todas quienes por décadas hemos batallado para lograrlo”.



Es importante mencionar que, durante la contienda electoral, fueron varios los escándalos en los que estuvo involucrada Córdoba. Fue señalada de supuestamente sacar provecho de la liberación de secuestrados, entre estos Íngrid Betancourt.



Incluso, se dijo que retrasaba el proceso de liberación para beneficio personal. La congresista protagonizó otra polémica luego de que le encontraran casi 68 mil dólares que no declaró en un aeropuerto de Honduras.