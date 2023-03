"No hay negociaciones con narcotraficantes": Petro a Roy Barreras por críticas a la paz total

El presidente Gustavo Petro respondió a las fuertes críticas de Roy Barreras, quien le pidió suspender cualquier tipo de diálogo con narcotraficantes en el marco de la paz total, proyecto bandera del Gobierno Nacional.



El Presidente del Congreso había manifestado su preocupación por el rumbo de la paz total por las supuestas negociaciones clandestinas que algunos allegados a Petro habrían sostenido con presidiarios en las cárceles.



En ese sentido, Barreras aseguró que "con los narcotraficantes no se negocia nada y mucho menos la ley". Ante esto, el Presidente aclaró cuál es la directriz que ha dado para los diálogos con estas organizaciones criminales.



“Simple: no hay negociaciones con narcotraficantes. Los grupos armados sin origen político negociarán con la Fiscalía”, dijo Petro en su cuenta de Twitter, ante el revuelo político que causaron los señalamientos de Barreras.

Cabe decir que el Presidente del Congreso también defendió la ley de sometimiento a la justicia que "les da unos beneficios (a los criminales) para que dejen de matar y hacer daño y recuperen sus propias vidas y de ser perseguidos, pudiendo lograr una vida tranquila y darle una vida tranquila a Colombia".



No obstante, para lograr este propósito "no se necesitan negociaciones clandestinas ni en las cárceles, ni en las calles ni en los sótanos, todo eso salió mal", afirmó Barreras, con relación a los recientes escándalos que han envuelto a miembros de la familia presidencial.



En su cuenta de Twitter, Petro también se refirió a la polémica que se ha generado por la ley de sometimiento de bandas criminales a la justicia. Incluso, insinuó que algunos sectores políticos le temen a la verdad.



“¿Saben cuál es la oposición que tiene el proyecto de acogimiento colectivo a la justicia? Que la justicia, y no el Gobierno, pueden otorgar beneficios jurídicos a cambio de la verdad y se desmantela la economía ilícita. Les asusta la verdad”, trinó el mandatario.