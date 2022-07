Niegan muerte política del excandidato presidencial John Milton Rodríguez

El excandidato presidencial John Milton Rodríguez podrá seguir ejerciendo cargos de elección popular en el futuro, esto debido a que el Consejo de Estado falló a su favor una demanda con la que buscaban quitarle su investidura política.



La demanda, que fue presentada por el pastor y abogado Luis Ernesto Correa, argumentaba que, supuestamente, el excandidato por el movimiento Colombia Justa Libres había incurrido en una violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades porque no solo devengaba como senador, sino también como copresidente del partido político del que hace parte.

Según el denunciante, Rodríguez había estado violando, aparentemente, las inhabilidades estipuladas para los congresistas por tener dos cargos, siendo uno privado en el movimiento político y el otro de carácter público en el Senado de la República.



Al respecto, el Consejo de Estado desmeritó las acusaciones planteadas en la demanda y explicó que Rodríguez “no ejerció cargo o empleo público o privado”. Además, detalló que los partidos políticos no son entidades públicas, por lo cual, "no puede hablarse de un cargo o empleo público" y que tampoco puede considerarse que se ejerció un cargo o empleo privado porque "los partidos y movimientos políticos no pueden asimilarse a las personas jurídicas de derecho privado".



"Es cierto que el senador John Milton Rodríguez se desempeñó como miembro permanente del Consejo Directivo Nacional del partido Colombia Justa Libres y, transitoriamente, como copresidente delegado del mismo partido político; empero, no lo es menos, que tales actuaciones no corresponden al ejercicio de cargos o empleos públicos o privados", indicó el fallo del Consejo de Estado.

Tras conocerse la decisión, Rodríguez se pronunció a través de su cuenta de Twitter por donde no solo agradeció la decisión del Consejo de Estado y el trabajo de su abogado, sino que también aseguró que perdona a quienes "pretendían nuestra muerte política".



"Gracias apreciado Hollman Ibáñez (abogado), por tu trabajo de alto nivel profesional. Dios nos hizo justicia y aquellos que de manera infundada y destructiva pretendían nuestra muerte política, los perdono y pido misericordia a Dios por esos corazones llenos de maldad y envidia", escribió Rodríguez en Twitter.