Nicolás Petro reapareció en las calles del Atlántico luego de la escandalosa denuncia de su exesposa

Luego del escándalo por las denuncias que hizo en su contra su exesposa Daysuris Vásquez por presuntamente haber recibido cerca de 1.000 millones de pesos de parte de un empresario de Cartagena y un expresidiario de La Guajira, Nicolás Petro Burgos volvió a la palestra el pasado fin de semana cuando visitó varios municipios del Atlántico en las que se le vio con algunas personas.



En una de las fotos que publicó en su perfil de Instagram se le ve con un grupo de personas y una de ellas porta un megáfono, mientras se le ve sonriente.



“Acompañando a mi gente a luchar por sus derechos”, escribió para referirse a esa fotografía. Que al parecer fue tomada en el municipio de Puerto Colombia, área metropolitana de Barranquilla.



En otra foto se le ve en un cerrado abrazo con una mujer de la tercera edad, pero parece que no fue el mismo día ni reciente, porque se le ve con una gorra roja con blanco y tiene un tapabocas. Lo que indica que no es el mismo día. “Un abrazo reconfortante”, escribió para reseñarla.



También posteó una foto panorámica del municipio de Usiacurí, cuyas casas tiene los techos decorados y que hacen parte del atractivo turístico de esta población. Al parecer, también visitó a Tubará, porque publicó una fotografía con la leyenda: “una postal de Tubará”.



También publicó una foto en la que escribió: “atardecer en Puerto Colombia”. Todo esto parece indicar que Nicolás Petro Burgos está saliendo más seguido a visitar los municipios del Atlántico, luego de estar confinado en su apartamento, después del escándalo que se originó por la denuncia que hizo su exesposa Day Vásquez, en la que lo involucra de haber recibido 1.000 millones de pesos para la campaña, pero que nunca los entregó, sino que se habría quedado con ellos.



Luego del escándalo se especuló que habría huido hacia otros países, pero el 14 de marzo pasado apareció durante el inicio de sesiones de la Asamblea del Atlántico, de la que es el vicepresidente. Ese día dijo que no estaba huyendo, que se encontraba refugiado en su apartamento.



Allí leyó un comunicado donde manifestó que se defendería en los estrados judiciales y que saldría adelante en la investigación. También pidió que se le brindara protección a la mujer que lo denunció. Pidió a la Fiscalía General de la Nación y Unidad Nacional de Protección a “garantizar y reforzar la seguridad de mi expareja sentimental Daysuris del Carmen Vásquez y que las denuncias que viene realizando en las redes sociales se hagan con nombre propio, no puede quedar manto de duda sobre los responsables de hechos tan graves como la intimidación y las amenaza”.



“No es fácil para mí y creo que para ninguna persona lo sería, ver la vida íntima, personal, familiar y económica expuesta y juzgada públicamente. Tantos señalamientos lanzados sobre mí no son más que una estrategia diseñada para destruir mi carrera política y aún más grave, destruirme como persona. Sin embargo, sé de mi inocencia, confío en la justicia, confío en que seré tratado por los entes correspondientes con total objetividad y allí ratificaré mi inocencia”, dijo ese 14 de marzo cuando reapareció por primera vez desde que se inició el escándalo en su contra.