"Ni se van a suspender, ni se van a aplazar": Ministro de Interior sobre rumor de suspensión de las elecciones

Este lunes se desarrolló el Comité de Garantías Electorales de Bogotá, el cual fue liderado por el ministro del Interior, Daniel Palacios, quien estuvo acompañado por la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y miembros de la Fuerza Pública.



El ministro aseguró que para garantizar la seguridad de la ciudad se incrementará aún más la presencia de uniformados, esto por la relevancia de la capital durante el proceso y la gran acogida de colombianos que aglomera.



“Se ha hecho un incremento del pie de fuerza de Policía Nacional que acompañará el proceso electoral, tanto en lo que viene en el proceso de antes, durante y después de las elecciones de 1.000 hombres adicionales llevando el dispositivo para Bogotá de más de 10.500 policías que estarán ejerciendo esa vigilancia y apoyo para el Plan Democracia en Bogotá”, afirmó Palacios en declaraciones a medios de comunicación.



También se aumentó la presencia de miembros del Ejército Nacional en la capital con una designación de más de 2.400 uniformados que harán presencia en puntos claves de la capital y en las zonas de ingreso.



Por otro lado, el ministro Palacios ratificó que las elecciones no podrán ser aplazadas debido a que su desarrollo comenzó este domingo 22 de mayo en los diferentes países en el exterior, actualmente los comicios avanzan con total normalidad según el reporte del Ministerio de Relaciones Exteriores.



“Quiero aprovechar para reiterar y reafirmar lo que hemos venido diciendo desde el día sábado, el proceso electoral ni se va a suspender, ni se va a aplazar, quién afirme eso le está mintiendo de frente a Colombia”, expresó Palacios.



Además reiteró: “Eso corresponde a una estrategia política y no a la realidad, por eso hemos dicho de manera clara, la democracia en acción derrumba la desinformación. Todo está dispuesto para que se lleve a cabo, más de 900.000 connacionales que residen en el exterior ya pueden ejercer su derecho al voto”.



Respecto a las denuncias que han surgido frente a las irregularidades a cargo de la Registraduría y de una supuesta suspensión del cargo por parte del Gobierno, Palacios aseguró que el Gobierno no tiene competencia frente a esa situación.



“El Gobierno Nacional no es el jefe de la Registraduría, la organización electoral en Colombia es independiente del ejecutivo, mal haría en pensarse que el Gobierno tiene injerencia sobre el futuro de la Registraduría, sobre sus funcionarios y además reiterar que el Gobierno no tiene competencia de investigación, ni de vigilancia, ni de inspección, no mucho menos sancionatorias”, expresó Palacios.



Finalmente, el ministro Palacios además realizó el lanzamiento de la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral (Uriel) en donde los colombianos pueden realizar cualquier denuncia frente a delitos electorales o quejas que surjan en medio del desarrollo de las elecciones.