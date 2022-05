Polémica tras asignación de auditoría electoral a Datasys Group: el contrato no ha sido firmado

A una semana de las elecciones presidenciales, el registrador Alexander Vega anunció que la firma Datasys será la encargada de auditar los sistemas de la Registraduría.



Sin embargo, la elección de esta empresa ya genera polémicas. En primer lugar, la asignación se hizo hace tres días y, hasta el momento, la empresa no ha firmado el contrato. Por esta razón, no ha iniciado la inspección que debe hacerse en la etapa pre electoral.



Al respecto, Luis Guillermo Pérez, magistrado del Consejo Nacional Electoral, dijo a Noticias Caracol: “espero que la Registraduría, a través de su oficina jurídica, dé su concepto para que esta firma pueda contratarse e iniciar su labor”.



Según el magistrado, la idea es que este jueves se conozcan los resultados de la auditoria previa a las elecciones. “Para que justamente observen los distintos softwares de escrutinios, tanto de Disproel como de Indra, para que todas las fuerzas políticas, la ciudadanía y la comunidad internacional tengan la certeza de que esos softwares no van a ser manipulados”, afirmó Pérez.



Del mismo modo, la senadora María Fernanda Cabal denunció que esta compañía tiene poca experiencia y ha sido sancionada por las autoridades de Honduras.



Un comunicado publicado por la congresista asegura que, según fuentes del exterior, es "una empresa sin experiencia sobre el objeto del contrato y sancionada por incumplimientos en Honduras".



Sin embargo, el magistrado Pérez sostiene que “el Consejo Nacional Electoral de Honduras ha dicho todo lo contrario, que tienen una alta calificación de esa empresa en su proceso electoral”.



Entretanto, Datasys Group publicó un comunicado en el que explica

que la trayectoria de la empresa le permitiría adelantar esta auditoría.



"Datasys Group participó de forma exitosa en el primer proceso electoral transparente en Honduras, realizado luego de la dictadura militar de los años 80. Y es la segunda empresa de mayor nivel en apoyo tecnológico para procesos electorales en la región", asegura el documento según el cual la firma tiene más de 24 años de experiencia como especialista en soluciones tecnológicas en nueve países.