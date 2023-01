Monseñor Monsalve descarta ser candidato a Alcaldía de Cali, ¿qué dicen en el Pacto Histórico?

“Nunca cambiaré la elección del Señor y de la Iglesia por elección humana alguna”, le aseguró a El País el obispo emérito Darío de Jesús Monsalve Mejía ante los rumores que han circulado en los últimos días sobre su posible candidatura a la Alcaldía de Cali.



En efecto, el nombre de quien hasta diciembre pasado fuera el máximo jerarca del catolicismo en el Valle del Cauca ha sonado con insistencia como ‘carta’ del Pacto Histórico para ese cargo.



Sin embargo, él sostiene que “mi lucha ha sido, es y será espiritual, social y ética; de anuncio, denuncia, propuesta y cooperación con la sociedad civil que se erija en autogobierno cívico alternativo frente al que elijan las mayorías en el ejercicio democrático”.



Y agrega que, desde su natal Antioquia, sigue atento al avance de los diálogos entre el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, luego de que la Conferencia Episcopal Colombiana lo nombrara delegado para de la Iglesia para esas conversaciones.



Eso sí, el prelado, quien no niega que le gusta hablar de política, aprovecha para ‘dar línea’ a los electores: “Pido a los habitantes de cada municipio colombiano, elegir exclusivamente a comprobados constructores de paz y desarme social como mandatarios y mandatarias en este 2023”.



Y ante la notificación de que monseñor Monsalve no está dispuesto a renunciar a su obispado para tirarse al ruedo electoral, muchos se preguntan quién sería el candidato por el Pacto Histórico para la Alcaldía de Cali.



Al respecto, el presidente del Senado, Roy Barreras, le dijo a El País que “está muy temprano para hacer especulaciones” y aseguró que la coalición oficialista está “convocando a ciudadanos y ciudadanas que tengan vocación de gobernar desde el espíritu progresista” que caracteriza al Gobierno Petro para que se postulen.



Eso sí, reconoció que “Cualquier partido de Gobierno, y en nuestro caso nuestra coalición del Pacto Histórico, tiene la obligación de refrendar el apoyo popular y de ofrecerles a las regiones gobernaciones y alcaldías con candidatos progresistas que crean en el cambio, en la paz, que garanticen que su programa de gobierno es cerrar la brecha de la injusticia social y en el Valle y en Cali eso no puede ser la excepción.