MOE pidió al Presidente y a entes de control garantizar imparcialidad en las elecciones

La Misión de Observación Electoral (MOE) le hizo un llamado a los funcionarios públicos para que recuerden que tienen prohibido participar en política por los cargos que ostentan.



Por medio de una carta escrita por la directora de la MOE, Alejandra Barrios, dirigida al presidente de la República, Iván Duque Márquez; al fiscal general, Francisco Barbosa; la procuradora general, Margarita Cabello; y al defensor del pueblo, Carlos Camargo, la MOE expresó las diferentes consideraciones y prohibiciones que existen frente a la ley.



“Considerando que el artículo 127 de la Constitución establece un régimen especial para los servidores públicos que prohíbe su intervención en actividades o controversias políticas. Esto es, cuando sus declaraciones o actuaciones tienen incidencia directa en la dinámica y el proceso electoral, apoyando o rechazando una causa, una organización política o una candidatura, con independencia de si esta se menciona expresamente o no”, expresó la MOE.



La MOE además recordó que estos lineamientos establecidos por la Corte Constitucional son necesarios para asegurar la imparcialidad y la igualdad de condiciones frente a las organizaciones políticas que participan en la campaña, por esa razón también hay establecidas sanciones en el Código Disciplinario y el Código Penal.



“Si bien estas reglas son aplicables a todos los empleados del Estado, su exigencia es mayor frente a los más altos funcionarios de la rama judicial, de los órganos electorales, de control, y de seguridad. Se destaca el caso del presidente, al que como jefe del Estado, jefe del Gobierno y suprema autoridad administrativa le corresponde dirigir la Fuerza Pública y disponer de ella como Comandante Supremo”, enunció la MOE.

Tal como lo ha señalado la Corte Constitucional, esta limitación se explica en la necesidad de asegurar la imparcialidad, la prevalencia del interés general sobre el particular, la igualdad de las organizaciones políticas, así como la libertad de elección. — MOE (@moecolombia) April 28, 2022



Y es precisamente el presidente Duque quien más ha sido cuestionado por dicha participación, particularmente por hacer referencia a términos como el populismo y referirse, sin mencionarlo, a las propuestas de Gustavo Petro. El fiscal también hizo alusión al candidato en una columna de opinión que escribió en el diario El Tiempo.



Recientemente el comandante general del Ejército, Eduardo Zapateiro, le contestó al candidato Petro un ‘tweet’ relacionado con el fallecimiento de unos militares y lo cuestionó por hechos que el exalcalde cometió en el pasado. Frente al caso, la MOE también hizo un llamado sobre las reglas que deben cumplir las Fuerzas Militares.



“Es importante recordar que la Fuerza Pública en Colombia está sujeta a otro régimen especial, según el cual esta no es deliberante, y sus miembros no podrán ejercer la función del sufragio mientras permanezcan en servicio activo, ni intervenir en actividades o debates de partidos o movimientos políticos”, aseguró la Misión.



La agrupación electoral explicó que este tipo de hechos podrían aumentar más la desconfianza de los colombianos además de lo ocurrido en las elecciones de Congreso de la República del pasado 13 de marzo.



“Los resultados electorales se aceptan cuando las elecciones son justas y equitativas; cuando quienes ostentan los más altos cargos en el país han ajustado su conducta a los mandatos constitucionales, cumpliendo con transparencia e imparcialidad. Las intervenciones indebidas de los funcionarios públicos en las controversias políticas quebrantan este principio fundamental”, aseguró la directora Barrios.



Finalmente, la MOE solicitó que los funcionarios e instituciones públicas se abstengan de hacer ese tipo de manifestaciones públicas que podrían incidir directamente en los resultados de las elecciones presidenciales.



