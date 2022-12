​MinInterior aclaró que no solo los jóvenes de 'primera línea' serían gestores de paz

El ministro del Interior, Alfonso Prada, entregó más detalles sobre la propuesta del Presidente Gustavo Petro de liberar a los jóvenes de la primera línea y de convertirlos en "gestores de paz".



Al respecto, el Ministro manifestó que los líderes sociales, campesinos y la comunidad afrodescendiente también serán tenidos en cuenta para ser "gestores sociales". Según dijo, el Gobierno analizará el proceso de paz y determinará quiénes podrán cumplir con ese rol de gestores

de paz no solo a nivel nacional, sino en los territorios que requieran acompañamiento.



"Esta medida también va para líderes sociales, no solo para jóvenes detenidos en medio de la protesta sociales. El Gobierno, en cabeza del Presidente y con recomendación de una comisión de alto nivel determinarán quiénes podrán aportar a la construcción de paz", dijo.



De igual forma, manifestó que la decisión de quiénes serán gestores dependerá de las regiones y de la conflictividad social que cada una tenga, por lo cual, dijo que los líderes se elegirán según las necesidades de cada territorio.



"Hay líderes no solo juveniles, sino también líderes afrocolombianos, campesinos, indígenas que podrían ayudarnos a pacificar la convivencia en los territorios y por ello será una medida que evaluaremos con mucho cuidado. Más adelante se definirán las funciones que tendrán como voceros del Presidente en materia de paz y convivencia ciudadana", dijo.

Asimismo, el Ministro indicó que en una reunión entre Presidencia, el Ministerio de Justicia, la Consejería de la Juventud, el Ministerio del Interior y la Secretaría Jurídica de la Presidencia se evaluó detalladamente la reglamentación del decreto que busca "las correspondientes solicitudes de suspensión de capturas" de los jóvenes pertenecientes a primera línea que fueron capturados.



​Refiriéndose a las críticas que ha recibido la propuesta, el Ministro indicó que "no será un perdón judicial, indulto o amnistía", sino que el caso de cada joven será estudiado minuciosamente para determinar cómo se de proceder en cada uno de ellos. De igual manera, recalcó que los procesos de estos jóvenes no se suspenden porque continuarán vinculados judicialmente a los expedientes y, además, correrán la suerte que definan los jueces en sentencia.

"No es una amnistía, no es un indulto o un perdón judicial. Quienes vayan a ser beneficiarios de esta medida quedan vinculados judicialmente a los expedientes. Los procesos no se suspenden, hemos creado una comisión de alto nivel que tendrá la función de recomendar y asesorar al Presidente en la utilización de esta facultad que procederemos a reglamentar", indicó.



Además, explicó que una vez se analice cada caso en particular "de forma individual e independiente" el presidente Petro adoptará la decisión que, básicamente, sería la solicitud de suspensión la captura, la cual se dirigirá a la autoridad judicial correspondiente.



"No podrán, bajo ninguna circunstancia, violar una sola norma jurídica o podría ser revocado el beneficio de la suspensión de la captura", dijo