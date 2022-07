"Me quedaré en Colombia y les pido a los colombianos que no se vayan": Presidente Duque

Durante la Cumbre Concordia de las Américas 2022 en la Universidad de Miami, desarrollada este miércoles, el presidente Iván Duque envió un mensaje a los colombianos para que no que no se marchen del país.



“Me quedo y les pido a los colombianos que no se vayan, no le aconsejaría a los colombianos irse. Elegimos a un presidente por cuatro años y esas son las reglas del juego. No se pueden tomar decisiones por miedo, por presión o por ansiedad. Tenemos que defender lo que se ha construido en los últimos años”, dijo Duque en un evento con congresistas y empresarios.



Asimismo, el mandatario manifestó que Colombia es un país próspero con una con una democracia estable, "tenemos instituciones sólidas. Insisto, cuando escucho a la gente decirme que se va le digo: no lo hagan".

Les pediría a los colombianos que no se vayan del país, porque no podemos tomar decisiones ni por temor ni presión ni ansiedad. Colombia es próspera en #LATAM, tiene democracia estable e instituciones muy fuertes, en el que las libertades no dependen de quién sea el Presidente. pic.twitter.com/LWhNiBV3xx — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) July 13, 2022

A su vez, el presidente Iván Duque aseguró que se reunirá con empresarios de Estados Unidos, con los que charlará sobre la relevancia que tiene seguir invirtiendo en Colombia.



Asimismo, anunció que recibirá las llaves de la ciudad de South Miami, "afianzando las históricas relaciones" que unen a Colombia con Estados Unidos.