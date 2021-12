Margarita Rosa de Francisco pidió a Roy Barreras que "ceda su lugar" en lista del Pacto

Margarita Rosa de Francisco, la popular actriz, pidió a Roy Barreras que "cediera su lugar" en la lista de candidatos al Senado por el Pacto Histórico.



Barreras quedó inscrito en la quinta posición de la lista cerrada de la coalición de partidos de izquierda, a pesar de que había asegurado que no volvería al Congreso, e incluso por encima de actuales congresistas representativos como Iván Cepeda o Wilson Arias, del Polo Democrático.



"El senador @RoyBarreras había dicho que no aspiraría al Senado. Qué bueno que cediera su lugar a un líder social o a una de las madres de los falsos positivos. Necesitamos grandes actos ahora más que nunca. ¿Quién aquí estaría de acuerdo?", escribió De Francisco en Twitter.



El comentario de De Francisco fue recibido en medio de apoyos y críticas por parte de sus seguidores. Barreras, por su parte, no se ha mencionado al respecto a través de sus redes sociales.



La elección de las posiciones en la lista del Pacto Histórico no ha estado libre de polémica, empezando por la decisión de dejar al actual senador Gustavo Bolívar como cabeza de la misma, luego de que el congresista hubiese dicho que pediría el renglón 20 para dar oportunidad a líderes y lideresas sociales.



Detrás de Bolívar, en este orden, quedaron inscritos: María José Pizarro, Alex López, Aida Avella, Roy Barreras, Marta Peralta, Iván Cepeda, Piedad Córdoba, Pedro Flórez, Isabel Zuleta, Alex Flores, Clara López, Robert Daza, Esmeralda Hernández y Wilson Arias.



En el caso de Barreras, a pesar de que hasta último momento se pensó que no volvería al Senado, tras desistir de su candidatura presidencial pasó a hacer parte de la lista del pacto.



Además, el pasado 8 de diciembre asumió como jefe de debate parlamentario de la coalición.



"Asumo el reto para construir las mayorías en el nuevo Congreso, elegiremos el mayor número de senadores y de representantes a la Cámara en las listas del Pacto Histórico para darle a Colombia la certeza de que habrá gobernabilidad para hacer las reformas y los cambios que el pueblo colombiano está exigiendo, y también el control político que requiere el equilibrio de poderes", indicó.