Luis Fernando Velasco, uno de los 'pesos pesados' que le dijo adiós al Congreso

Jorge Robledo, Germán Navas Talero, Germán Varón, Armando Benedetti, Gustavo Petro, David Barguil y Luis Fernando Velasco, son dirigentes políticos que por varios años les unió un mismo camino, haber sido congresistas de Colombia, pero desde el próximo miércoles 20 de julio sus nombres ya harán parte de la historia más reciente del Congreso de Colombia.



Todos ellos dejaron se les recordará por varios asuntos. Navas calificado por sus compañeros como el gran decano, pasó sus 24 años, siempre en la Cámara de Representantes, en donde sus profundos comentarios jurídicos orientan decenas de leyes.



Similar le pasó a Jorge Enrique Robledo, quien trasegó por 20 años en el Senado, en donde siempre se destacó por ser uno de los congresistas de oposición más estructurados y además un amplio conocedor de los temas económicos y petroleros, en los cuales se consolidó por su grandes debates.



Junto a ellos dos hay otro senador que estuvo durante 24 años en el Congreso de la República, 8 en la Cámara y 16 en el Senado, Luis Fernando Velasco Chávez.



Su llegada al Congreso fue el 20 de julio de 1998, cuando se juramentó como representante a la Cámara del Cauca, por el Partido Liberal, venía de ser concejal y alcalde de Popayán, su tierra natal. Y fue precisamente en ese primer momento cuando Velasco empezó a marcar su huella, ganar la presidencia de la Comisión Primera, en donde tuvieron que pasar las leyes y reformas importantes que llevó el entonces presidente de la República, Andrés Pastrana Arango.



Hoy ya con la experiencia encima y con una cabellera que cada vez es más blanca, Luis Fernando asegura que hubo tres personalidades políticas que le marcaron mucho. Uno el maestro Álvaro Pio Valencia, con quien se formó en muchos temas, especialmente porque le debía rendir un reporte semanal sobre los libros que le ponía leer cuando apenas tenía poco más de 20 años.



Los otros dos fueron en el Senado, dos maestros, que según él le enseñaron mucho, los senadores Víctor Renán Barco y Hugo Serrano, precisamente de éste último fue de quien Velasco aprendió el tema energético y petrolero, con el cual llegó a liderar profundos debates por el alto precio de la gasolina.



De esa época en que arrancó, Velasco recuerda hoy 24 años después, que “me tocó como presidente de la Comisión I sacar leyes como la que permitió que el gobierno nacional hiciera diálogos de paz, la ley de orden público, de la cual fui cuatro veces ponente porque siempre se prorrogaba”. Incluso recuerda que en esa ley logró meter un artículo de un alto impacto social, que se pudieran vender minutos de celular en la calle, tumbando así una norma muy antigua de otra ley.



De los años de opositor en el Congreso recuerda cuando lo hizo al expresidente Álvaro Uribe, con quien tenía una buena relación, “pero se agrieta mucho cuando me opuse al estatuto antiterrorista que mete Uribe en su primer mandato y se tensiona mucho más cuando yo soy el primer congresista que le hace un debate en contra de su reelección, incluso en ese momento el exministro Sabas Pretel, es cuando me dice que la política es dinámica, frase que se volvió famosa”.



De los momentos más tristes que dice tuvo que pasar en su ejercicio como congresista fue cuando en el 2006 le tocó ir a la cárcel porque le inventaron un proceso judicial que era promotor de los paramilitares, organización ilegal que él mismo controvertía en sendos debates junto al hoy presidente de Colombia, Gustavo Petro. “Hoy todos los testigos que usaron en mi contra están condenados”, dice plácido Velasco al recordar la forma en que terminó ese complejo momento.



“Al principio hacerle oposición a Uribe era muy jodido, le decían a uno cosas en la calle por criticar a Uribe”, relata Velasco con una amplia sonrisa y tomando un largo sorbo de tinto, la bebida que siempre le gusta tener en sus reuniones.



Aunque su paso por el Congreso siempre identificó a Velasco por ser uno de los juristas de más amplio conocimiento, por lo que siempre estuvo en la Comisión Primera, el tema de la Ley de Habeas Data lo marcó. Recuerda que la misma arrancó con una reclamo que hicieron en algún momento los comerciantes que reclamaban que el sistema financiero los tenían en las listas negras de reportes por errores de los mismos bancos. “Lo presente como tres o cuatro veces, hasta que por fin logré aprobar la ley”, cuenta Velasco, al recordar que incluso en la sesión definitiva un senador colega le ayudó a llevarse a tomar unos tragos al senador que se oponía a la ley. “Esa cuenta me salió muy cara, ese almuerzo me costó, tocó darle botella de Sello Azul”, evoca.



Al dejar ya al Congreso, Velasco reflexiona y con emoción y sentimiento dice “me gané unos líos tremendos, mis debates me trajeron un carcelazo, dos intentos de secuestro por el tema de la ley de intercambio humanitario y un atentado en el 2008 entre Doncello y Paujil, Caquetá, me salvé porque iba en un carro de alto blindaje”.



Entre las leyes que logró está la que mejoró el salario a las madres comunitarias, el seguro de vida a los vigilantes de la seguridad privada, los mayores recursos para el Cauca, impulsó la ley de quemada de ácidos, la tipificación de los delitos de lesa humanidad, la ley de Unidad de Activos Financieros, ponente de la ley de extinción de dominio, entre otras.

Otros que se van

También se van del Congreso dirigentes como los uribistas María del Rosario Guerra, Ernesto Macías, José Obdulio Gaviria y Fernando Araujo.



En las filas conservadores no vuelven Miriam Alicia Paredes, Nora García, Juan Diego Gómez; otros congresistas, de varios partidos son Temístocles Ortega, Rodrigo Villalba, Roosvelt Rodríguez, Maritza Martínez y Ayde Lizarazo.