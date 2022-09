Los cambios y críticas sobre la Tributaria que los gremios le reiteraron al Gobierno de Petro

El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, y el director de la Dian, Luis Carlos Reyes, viajaron ayer a Barranquilla en representación del Gobierno Nacional, junto a los congresistas de las comisiones económicas del Congreso, para una nueva jornada de discusión de la reforma tributaria.



Luego de hacerlo en el Capitolio Nacional, en el centro de Bogotá, los gremios volvieron a mostrar sus puntos de vista sobre el articulado radicado por el Gobierno en la capital del Atlántico. Uno a uno fueron detallando las principales críticas y los puntos que modificarían.



Acopi

La Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, encabezada por su presidenta Rosmery Quintero, criticó que no se les dé a las Pyme un trato diferencial frente a las grandes corporaciones, debido a los menores ingresos que reciben en sus actividades.



Por eso pidió al Gobierno que en el articulado se modifique el régimen simple de tributación para las Pyme y que los impuestos se tasen sobre las utilidades que obtengan y no sobre los ingresos.

También sugirió que se apliquen las tarifas de renta para personas naturales, pero para las empresas según su tamaño. Las personas pagan actualmente una tarifa de renta diferencial dependiendo de sus ingresos, que va desde 0% a 39% para los de mayores utilidades.



Esta propuesta del gremio de las Pyme busca que las tiendas pequeñas, minimercados y peluquerías con ingresos anuales menores a $114 millones (3.000 UVT) no paguen impuestos por renta. También dio como segunda opción que haya tarifas diferenciales de 20% para las micro y pequeñas empresas y de 25% para las medianas, mientras que las grandes sigan pagando la tarifa de 35%. Quintero también señaló el efecto de doble tributación para las Pyme cuando deben pagar el 4X1.000 a la hora de pagar otros impuestos u obligaciones laborales, por lo que pidió que se les exonere de esta tarifa.

Asobancaria

El presidente de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, (Asobancaria), Hernando José Gómez, dijo que el gasto público que se está destinando al subsidio de la gasolina ocupa buena parte del espacio fiscal y la reforma tributaria de $25 billones solo lograrían pagar los intereses de la deuda del Gobierno por uno o dos años, por lo que sugirió eliminar algunos de estos subsidios.



Entre otras propuestas de la Asobancaria está la de mantener la tasa de impuesto a las ganancias ocasionales en 10% para evitar una evasión masiva. Sobre los dividendos, Gómez pidió no subir la tarifa marginal hasta 39% porque se generaría doble tributación. Estuvo de acuerdo con la propuesta del gobierno de prohibir que se realicen transferencias en efectivo de más de $10 millones, pero sugirió que la sobretasa de renta de 3% al sector financiero sea temporal y no permanente.



Sociedad de Agricultores de Colombia

Contrario a la petición de la Asobancaria, el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Jorge Enrique Bedoya, pidió mantener la sobretasa de 3% al sector financiero para que se destine a proyectos rurales y lucha contra el hambre. Pero también criticó que la tributaria no incentive el sector rural, pese a ser una prioridad del Gobierno. Por ello, pidió bajar el impuesto de renta de 35% a 15% para las empresas del agro.

Andi

La Asociación Nacional de Industriales (Andi) fue la más crítica de la reforma y dijo que no se necesitaría con un plan de austeridad y de redistribución de los gastos gubernamentales. Para su presidente, Bruce Mac Master, la economía de Colombia apenas podría soportar una tributaria de $8 billones y no una de $25 billones.