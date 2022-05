Lo que necesitan Rodolfo Hernández y Gustavo Petro para ganar la segunda vuelta presidencial

Como ha sido tradicional en Colombia, los 20 días que faltan para la segunda vuelta presidencial serán candentes y de gran expectativa para saber cómo resultará la estrategia electoral de Gustavo Petro y Rodolfo Hernández.



A diferencia de hace cuatro años cuando los dos candidatos en disputa eran Iván Duque y Gustavo Petro, quienes arrancaron esos 20 días definitivos sin nuevos apoyos claros, en esta ocasión el ingeniero Rodolfo Hernández salió con un paso de ventaja.



Hernández logró de una vez el respaldo del tercero en la competencia, Federico Gutiérrez, quien quedó con poco más de cinco millones de votos. Si bien Gutiérrez y Rodrigo Lara anunciaron su apoyo a nombre personal, es claro que los partidos que le apoyaron en la campaña irán a estar con el dirigente santandereano.



Hernández ganó en regiones en donde hay un claro liderazgo del conservatismo, en otros del liberalismo y del Partido de la U, como es el Eje Cafetero, Meta, Tolima y Huila.



El ingeniero, con los cerca de seis millones de votos que tuvo en la primera vuelta, estaría sumando los que recogió Gutiérrez, y esto lo pondría con once millones de votos. Aunque en política hablar de transferir votos es muy difícil, en este caso es claro que el voto de Gutiérrez fue un rechazo a Gustavo Petro, por lo que es probable que no le lleguen en segunda vuelta.



Los otros votos que serán muy disputados corresponden a los de Sergio Fajardo, que se acercó a los 900 mil. Se calcula que al menos 500 mil de ellos estarían en la segunda vuelta con el ingeniero, lo que significaría que puede llegar a tener el 19 de junio, 11.5 millones.



En el caso de Petro, quien este domingo sacó poco más de 8.5 millones de votos, recogería entonces los 9 millones de votos.



Los votos del quinto en la competencia electoral y del sexto también podrían llegar a Hernández, así entre ellos sumen 330 mil votos. El pastor John Milton Rodríguez no se ha pronunciado, pero su ideología es más cercana a Hernández que a Petro, mientras que Enrique Gómez ya anunció que adhiere al ingeniero. Con esos apoyos el candidato sorpresa en la primera vuelta para junio se estaría acercando a los 12 millones de votos.



El crecimiento de Petro está claro que lo debe hacer con un nuevo electorado, mas no ganando votos de los candidatos con los cuales estuvo compitiendo durante estos meses.



La dupla del Pacto Histórico deberá buscar nuevos votos en el conglomerado de los colombianos abstencionistas que es 45%. Para la votación de la primera vuelta en total fueron a las urnas 21.4 millones de colombianos de los 39 millones habilitados votar.



A tres semanas de la segunda vuelta presidencial y sin que aún arranque la campaña para esta etapa Rodolfo Hernández tiene más posibilidad de crecer y de ganar. Gustavo Petro tiene un escenario de mayor dificultad para llegar a por lo menos 10.3 millones de votos, la cantidad con la cual ganó Iván Duque en 2018.