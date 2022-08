“Lo que estaba en juego era mantener o romper la coalición": Barreras sobre elección del Contralor

El presidente del Senado, Roy Barreras, señaló que el nuevo contralor de la República, Carlos Hernán Rodríguez, “ganó por mérito”, con 94 votos en el Senado y 166 en la Cámara de Representantes.



“No he tenido la fortuna de que el Contralor militara (en el mismo partido) conmigo. Ganó por mérito el que había obtenido la mejor calificación en los exámenes académicos y hoja de vida”, aseguró Barreras en diálogo con Blu Radio.



Además, el Presidente del Senado expresó que la elección del nuevo Contralor envía un mensaje de “gobernabilidad” a los ciudadanos.



“La primera sensación es de gratitud con todas las bancadas que decidieron de manera generosa acompañar al Pacto Histórico y a los colombianos. Tenemos gobernabilidad, tenemos una coalición fuerte y capaz de responder con las reformas de fondo: la reforma tributaria, la ley contra el hambre, la reforma a la educación”, mencionó.



Lea también: "Esto no es para la clase política": Canciller Álvaro Leyva sobre los puestos diplomáticos



Más allá de la elección del Contralor, “lo que estaba en juego era mantener o romper la coalición”, pues, según Barreras, todos los candidatos de la lista tenían la capacidad de asumir el cargo.



“La elección del contralor históricamente se ha convertido en una prueba de fuego para saber si los presidentes tienen o no mayorías en el Congreso. Y eso no tiene que ver con la calidad del elegido, sino con la solidez de la coalición”, agregó.



Sin embargo, Barreras reiteró que esta decisión no debe quedar en manos del Congreso. “Ayer mismo propuse que sea esta la última vez que elegimos contralor de esa manera y que creemos un tribunal de cuentas”, destacó.



Finalmente, recalcó que tanto la Contraloría de la República como la Procuraduría General de la Nación son entidades que “merecen reformas de fondo”.