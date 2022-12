Lluvia de críticas a Petro por anuncio de liberación de miembros de la primera línea

El anuncio hecho por el presidente Gustavo Petro en la noche de este sábado acerca de que serán declarados gestores de paz y liberados los jóvenes que fueron capturados en las protestas de los últimos años en el país, ha generado incertidumbre sobre la forma como se llevará a cabo y críticas por lo que es considerada como una intervención del mandatario en la justicia.

Aunque la medida fue defendida por políticos cercanos al Gobierno, como el senador Gustavo Bolívar, miembros de la oposición y dirigentes independientes han expresado su preocupación porque el mandatario esté usurpando poderes que no le corresponden.



Bolívar, quien desde la campaña presidencial ha sido muy cercano a los jóvenes de primera línea, afirmó en su cuenta de Twitter: "Paras y guerrilleros, criminales de lesa humanidad, han sido gestores de paz. ¿Por qué no, jóvenes de Primera Línea que salvaron al país de la Reforma Tributaria de Duque y Carrasquilla que quiso gravar la canasta familiar en medio de los peores índices de pobreza de la década?".



La oposición, en cambio, aseguró que el presidente Petro está poniéndose del lado de los delincuentes y desconociendo la separación de poderes.



"Queda claro que este gobierno está del lado de quienes delinquen y no de los ciudadanos que cumplen la ley. Presidente Petro nombrará como 'gestores de paz' a miembros de Primera Línea que hoy están en la cárcel (no por protestar, sino por generar terror). Les dará libertad", aseguró el excandidato presidencial Federico Gutiérrez.



"Integrantes de la “primera línea” están detenidos por terrorismo, homicidio y tortura. No por protestar.

Petro no puede violar la ley ni la independencia de poderes. Es presidente, no dictador", señaló a su vez el senador Miguel Uribe Turbay.



Por otra parte, el exministro Juan Camilo Restrepo, quien participó en la negociación con el ELN, también criticó el anuncio: "La figura de los gestores de paz no estuvo nunca diseñada para soltar presos 'al por mayor' de las cárceles. Son una contraprestación resultante de negociaciones políticas previas con los grupos con los que se dialoga (lo que no parece ser el caso con los de la primera línea)".



Durante el diálogo que sostuvo en la noche del sábado en Pasto con presidentes de Juntas de Acción Comunal Petro aseguró que un Estado que no permite la protesta pacífica no es democrático.



“Centenares de jóvenes detenidos por participar en protestas serán declarados gestores de paz antes de nochebuena en Colombia. Este gobierno no colinda con líderes juveniles, sociales y activistas que simplemente se expresaban, manteniéndolos presos en las cárceles de Colombia cuando tienen el derecho de pasar Navidad con sus familias”, afirmó.