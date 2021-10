Las razones que llevaron al senador John Milton Rodríguez a la carrera por la Presidencia

En el 2018, en su primera salida electoral, John Milton Rodríguez se hizo a una curul en el Senado de la República y ahora asegura que ya está listo para ser candidato presidencial por su partido, Colombia Justa Libres, y para obtener ocho escaños para los cristianos en el Congreso.

Crítico de la forma cómo ha funcionado la llamada coalición de Gobierno, asegura que el presidente Iván Duque los ha “ignorado innecesariamente”.



¿Por qué decidió ir por la Presidencia de la República?

Tengo un amor muy fuerte por mi país, creo que merece darse la oportunidad de construir verdaderas soluciones frente a los problemas de toda la vida. Vengo de un estrato muy bajo. Viví en una zona de invasión, La Reforma, en la Comuna 20 de Cali. Desde ese momento hasta hoy he visto como en Colombia hay tanta pobreza, 50 % de los que tienen empleo es informal, con bajo ingreso. Todo eso lo viví.



Todo este proceso me ha llevado a comprender a los ciudadanos, a trabajar por ellos, por eso ofrezco un liderazgo social. Fundé una universidad, una organización para ayuda alimentaria en donde entregamos cerca de 700 mil raciones por año; trabajo con las comunidades y mi trabajo pastoral por más de 20 años.



Ahora, con mi trabajo desde el Congreso, entiendo cómo las comunidades son tan olvidadas. Quiero ser Presidente porque tengo la experiencia desde lo familiar, lo social, lo empresarial y ya desde lo político, en donde he sido firme con mis convicciones y ese compromiso la pongo al servicio de los colombianos.

"Seré el Presidente que recuperará como mínimo 1 millón de empleos formales”.

¿Cómo será la selección del candidato de su partido?

Nosotros vamos paso a paso. Tenemos la convicción de que ya no somos un eco, somos una voz muy influyente en Colombia. Tal vez lo hemos sido siempre, pero nunca lo habíamos consolidado con una fuerza política que identificara el sentir del 90 % de los colombianos que defendemos los valores, la vida, la familia, las libertades económicas.



Hacia el 30 de octubre se definirá el mecanismo con el cual se elegirá al candidato presidencial del partido y luego miraremos que otras fuerzas políticas hay en el escenario, que tengan identidad con nosotros. Si no encontramos esa identidad, iríamos directamente a la primera vuelta.



¿Y con quién está compitiendo por esa postulación?

Estamos con Ricardo Arias, sabemos que la convención es la que nos tiene que definir los parámetros. Estamos haciendo una campaña muy seria, basada en la integridad, en la responsabilidad. Creo que el partido le está aportando a la democracia y a las regiones de toda Colombia y eso va a hacer que muchos de los que no votan tengan una opción muy seria y sólida por quien votar, y tenemos además una consolidación de partido. Ya no somos una grupo significativo de ciudadanos, somos un partido que tiene la opción de consolidar sus listas al Senado y a la Cámara de Representantes.

Sin justicia no hay paz, extradición del delincuente y principal cabecilla del ‘Clan del Golfo’, ‘Otoniel’, debe ser prioridad 1A, a la par del proceso de reivindicación de víctimas de este criminal”.

¿Pero por qué no seguir en el Senado de la República?

Uno tiene que ser serio, si nosotros tenemos una precandidatura a la Presidencia de la República, uno no puede elevar una cometa para luego aparecer en el Senado. Nuestro partidos y los candidatos que tendremos al Congreso merecen todas las garantías. No es serio y no es garante para ellos que si uno es precandidato presidencial, luego aterrice otra vez en el Senado, eso no está bien.



Además, mi proyecto hacia la Presidencia es muy serio, hay que trabajar en el próximo Gobierno de Colombia, si queremos ver el inicio de nuevas soluciones para las graves problemáticas del país.



¿Cómo es la coalición con el también partido cristiano Mira?

El alcance es al Senado y la Cámara. Tenemos la opción de que si no hay posibilidad de estar conjuntamente, también lo podemos hacer de forma independiente, pero lo pretendido es que son dos fuerzas que arrancan con un partidor alto, de más de 1.200.000 votos, para una competencia electoral muy difícil.

¿Pero cómo operará la coalición?

Las listas son abiertas tanto para el Senado como para la Cámara de Representantes. Nosotros queremos mínimo diez senadores, creemos que lo podemos lograr.



¿Cómo les ha ido siendo parte de la coalición de Gobierno?

Hay varias cosas allí. La primera es que, aunque dicen que somos coalición de Gobierno, el partido Colombia Justa Libres nunca ha tenido gente en la alta dignidad gubernamental. No hemos tenido ni ministro ni un director de entidad descentralizada del Estado. En eso creo que el presidente Duque nos ha ignorado innecesariamente. Creo que ha tenido una serie de compromisos y de cosas y nuestro partido ha sido injustamente tratado.



Hay unas banderas que se han respetado, pero hay algo que nos preocupa mucho: el tema de la eutanasia. Se había hablado claramente que el presidente Duque asumía el compromiso de defender el sistema paliativo en Colombia, de generar todas las garantías para que todos aquellos que sufrieran de dolores o enfermedades terminales pudieran tener una debida atención por el sistema de salud, lo cual es hoy paupérrimo, pero ahora sí está dispuesto a reglamentar la eutanasia ante las IPS y las EPS, eso es una incongruencia.

Prioridades



“Tener prioridades claras ha sido clave para avanzar y superar obstáculos en mi vida:

1.Dios.

2.Familia.

3.Nación.

Hoy es un día para buscar la guía y nuevas fuerzas de nuestro Señor Jesucristo, sigue adelante no te detengas”.