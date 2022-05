Las polémicas declaraciones de senadora electa contra la candidatura de Sergio Fajardo

A 21 días de la primera vuelta de las elecciones presidenciales se conoció un vídeo en el que la senadora electa Isabel Zuleta habla ante un grupo cerrado de personas sobre cómo se debilitó políticamente al candidato presidencial Sergio Fajardo. Además, se refiere a una estrategia para manejar el inesperado crecimiento del también candidato presidencial Federico Gutiérrez en la contienda electoral.



En el vídeo de casi dos minutos difundido en Twitter, la senadora electa afirmó que “a Fajardo lo quemamos y fue una tarea dura, en Procuraduría, Contraloría, de demostrar que ese tipo no puede estar en la presidencia”.



Con esto se desató una tormenta de críticas provenientes de todos los sectores políticos. Muchos se preguntan qué hubo detrás de dicha ardua labor que describe para hundir la popularidad del candidato, que en 2018 se perfilaba como uno de los más fuertes, pero que ahora va de cuarto, según encuestas.



Sobre Federico Gutiérrez, la senadora señaló en el vídeo: “Voy a salir hablando de ‘Fico’ con todo lo que tenemos guardado, entonces, necesitamos que estén pendientes de la estrategia para no quemarla antes de tiempo, para que cuando empecemos a salir la puedan replicar por todas partes”.

En su discurso, Zuleta insistió en que desde el Pacto Histórico no se esperaban la candidatura de Gutiérrez. “Fico no aparecía en el panorama nacional hasta hace un mes prácticamente. No aparecía, fue para todos una sorpresa”, indicó.



Después, agregó “Nos salieron con esta sorpresita de Fico. Pero, se la sacaron de la manga porque les puedo decir que nosotros no lo teníamos en el panorama. No estaba y lo han venido creciendo”. Y puntualizó diciendo que “nadie conocía a Fico en Colombia.



El candidato se pronunció y subió el tono, señalando en la red social que quienes hacen ese tipo de afirmaciones “están aliados con criminales” que los “quieren muertos”.



Aparte, sobre estas aseveraciones también se pronunció Juan Manuel Galán, director de participación de la campaña presidencial de Sergio Fajardo.



“Confesión manifiesta”, indicó Galán.



Al respecto, Zuleta respondió: “Con todo el orgullo señor Galán, la tarea está cumplida y fue denunciar y mostrarle al país lo que hizo Sergio Fajardo. No ha sido fácil enfrentar su capacidad de simulación y engaño, pero hemos avanzado y ojo no dejamos de denunciar”.



En la tarde del domingo 8 de mayo, las declaraciones de Zuleta generaron todo tipo de reacciones. Tanto así, que el nombre de la senadora electa fue una de las tendencias en Twitter.



“Petro y sus socios solo saben hacer una cosa: destruir”, opinó el senador electo Miguel Uribe Turbay.



“De la señora Zuleta este tipo de posiciones no son extrañas, lo raro es que el gobierno y los organismos de control no hagan nada en relación con estos delitos confesados”, consideró Miguel Jaramillo Luján.



“Isabel Zuleta reconoce que sus denuncias contra Fajardo obedecían más a una cuestión electoral que a un interés genuino en las comunidades. Nada raro después de verla sonriente con Luis Pérez Gutiérrez”, trinó un ciudadano.



Esta no es la primera vez que Zuleta enfrenta a Fajardo. En marzo, a días de las elecciones legislativas, la congresista electa y el candidato sostuvieron una discusión en la plaza pública en Ituango, que despertó críticas a Zuleta por la forma en la que defendió sus posturas e ideas.



Dichos cuestionamientos son inclusive previos a su aspiración al Senado.