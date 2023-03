En la noche de este martes, 28 de marzo, se dio el debate de control político al ministro de Defensa, Iván Velásquez, citado por el partido Cambio Radical desde septiembre de 2022, para que responda por la compleja situación de orden público en el país.



Fueron varios los congresistas que mostraron su preocupación ante la violencia en el país y lanzaron duras críticas al Ministro y el Gobierno ante la inacción de las Fuerzas Públicas luego de que se firmó el decreto del cese al fuego con grupos armados al margen de la ley.



Quien primero tomó la palabra due el senador David Luna, del partido Cambio Radical, quien lanzó duras críticas al Gobierno ante la situación de seguridad en el país. "No existe una política pública definida de seguridad y defensa en el país, razón por la que no sabemos a qué apunta el sector defensa", señaló.



"¿Estamos ante un nuevo Caguán donde hay prácticamente un despeje total de inacción por parte de nuestra Fuerza Pública, con la esperanza de que se avance en un proceso de negociación? Y ni lo uno, ni lo otro sucede", añadió.



Además, el senador Luna aseguró que desde que se decretó el cese al fuego, se han presentado varias violaciones al mismo. “La sociedad reclama la acción y participación de nuestra Fuerza Pública y de nuestro Estado. Ha habido 2,6 violaciones a ese cese al fuego diario”, añadió.



Por otro lado, el senador del Cambio Radical, José Luis Pérez Oyuela, no solo criticó la gestión de Velásquez, sino que pidió que desde el Ministerio de Defensa "se fortalezca la ciberseguridad en Colombia, de manera que a través de la inteligencia y contrainteligencia se combata al flagelo de la cibercriminalidad".



Desde el Centro Democrático, el senador Alirio Barreras, planteó que "lo que uno ve en las regiones es diferente, me gustaría dieran esos informes en Arauca, en el Catatumbo, en el Magdalena, son informes chimbos. Hay que ver la fortaleza que están agarrando los bandidos en casi todo el territorio colombiano".



Por su parte, la senadora Paloma Valencia advirtió las masacres en el país han aumentado después de los decretos del cese al fuego: "En este inicio de año hemos tenido más masacres que nunca, estamos ante 27 masacres en apenas dos meses, donde hay 88 personas asesinadas, entonces ¿la vida de quién es la que están defendiendo?".



De igual forma, durante el debate, el senador Miguel Uribe habló sobre los hechos presentados en Los Pozos, Caquetá: "Lo que pasó en Los Pozos no puede pasar impune. Cómo es posible que secuestran a 77 policías, matan a uno y además un ministro llama a eso cerco humanitario", reclamó.



Y se dirigió a Velásquez: "ministro, por cambiarle el nombre a las cosas no dejan de ser lo que son: asesinato y secuestro a nuestra fuerza pública".



Por sus parte, quién habló en de defensa de la gestión del ministro fue la senadora María José Pizarro, quien aseguró que bajo el Gobierno de Petro aumentó la incautación de hoja de coca, de aeronaves y de cocaína, comparado con cifras de los primeros siete meses del Gobierno anterior de Iván Duque.



"Contrario a lo que falsamente se ha dicho, durante lo corrido del año, periodo en el cual estuvimos en cese al fuego bilateral y temporal, hubo una incautación de 106.578 kilogramos de cocaína, lo que demuestra una actividad continua de la Fuerza Pública", dijo la senadora.



De igual forma, el senador Ariel Ávila intervino presentó varias cifras que contradicen a los otros congresistas sobre el aumento de hechos violentos en el Gobierno de Petro. De acuerdo al senador, la tasa de homicidios, disminuyó durante las negociaciones con las extintas Farc en La Habana. En 2021, repuntó hasta 27,7 por cada 100.000 habitantes. Además dijo que en el 2022 hubo una leve reducción y en enero y febrero de 2023 la cifra ha sido menor que en los mismos meses del año anterior.



El senador del Pacto Histórico Iván Cepeda reconoció en el debate que es delicada la situación de seguridad en el país: "Sí, en el país hay una situación grave y hay problemas que tienden a hacerse cada vez más complejos; sí, siguen ocurriendo masacres, siguen ocurriendo asesinatos de líderes y lideresas sociales, a pesar de los esfuerzos que estamos haciendo y que está haciendo el ministro de Defensa, el Gobierno. Eso no nos debiera alegrar".



Sin embargo, Cepeda negó que la política de paz total sea una política sin estrategia ni hoja de ruta. "Esta bomba, esta carga explosiva, no la podemos seguir desactivando por partes. Tenemos que resolver este problema ahora que todavía podemos".

MinDefensa dice que se respeta todas las vidas, incluidos los delincuentes



La defensa de la vida sin importar la de quien sea, incluso así sean los delincuentes, fue uno de los fundamentos que tuvo el ministro de la Defensa, Iván Velásquez, durante el debate.



Velásquez indicó que la orientación a la cúpula de las Fuerzas Militares, tanto la que recibieron como la que nombró el gobierno, que la orden es el respeto de la vida y de los derechos humanos. "Son importantes todas las vidas, incluidas las vidas de los delincuentes, esas también son vidas importantes".



Velásquez invitó a la oposición, en cabeza del senador David Luna, para que se sienten a conversar sobre el orden público, que fue uno de los cuestionamientos durante el debate, "con la colaboración de ustedes podemos tener un país más seguro, esperamos que acepte la invitación y nos reunamos pronto".



Además, insistió en que "la Fuerza Pública debe respetar los derechos humanos y privilegiar la vida a pesar de mantener siempre las armas en alto".



Durante su intervención, Velásquez presentó las cifras de asesinatos a líderes sociales para asegurar y probar que dichos casos se han reducido en el Gobierno de Petro.



Ante los señalamientos que el orden público se ha debilitado porque el gobierno obligó a la Fuerza Pública a cesar sus acciones contra de los grupos delincuentes incluyendo la guerrilla, Velásquez indicó que se han capturado 427 cabecillas de Grupos Armados Organizados desde agosto a la fecha.



Incluso en ese sentido le pidió a la oposición que se sienten con él para hablar sobre la seguridad nacional, y aseguró que la orden del presidente Petro es la de "afectar como nunca las finanzas criminales, principalmente en cuanto a minería ilegal y narcotráfico".



De igual forma, el ministro defendió la decisión del Gobierno de entrar al Bajo Cauca a destruir la maquinaria de la minería ilegal del Clan del Golfo. "Asumimos la destrucción de los dragones aún sabiendo cuál podría ser la reacción del Clan del Golfo, sabiendo que estábamos enfrentando un factor real de poder del Bajo Cauca y Nordeste antioqueño".