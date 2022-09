Las comunicaciones, un tema que sigue pendiente en el gobierno de Petro

En los últimos días, diferentes ministros del Gobierno del presidente Gustavo Petro, han tenido apariciones públicas que no les han favorecido ante la opinión pública y que demuestran falencias en el tema de las comunicaciones de las diferentes carteras.



La más reciente fue la salida en falso que tuvo la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, el pasado jueves, cuando interrumpió, abruptamente, una rueda de prensa en la ciudad de Cartagena, mientras era abordada con diferentes preguntas. Aunque horas después se disculpó con los medios, el hecho molestó por la actitud con la opinión pública.



Además de esa situación, muchos tenían la atención en la ministra debido a que, en medio del Congreso Nacional de Minería, Vélez habló de pedirle a los otros países comenzar con un decrecimiento para disminuir el cambio climático.



Lea aquí: ¿Decrecimiento? Lo que debe saber sobre la propuesta de MinMinas que genera dudas



"Nosotros necesitamos exigirles también en el marco de esta geopolítica global a los otros países que comiencen a decrecer en sus modelos económicos, porque de ese decrecimiento depende también que nosotros logremos un equilibrio mayor y que los impactos del cambio climático nos afecten menos", aseguró Vélez.



Otro caso fue el del ministro del Interior, Alfonso Prada, quien, en medio de un encuentro con la comunidad de Padilla, Cauca, estaría promoviendo manifestaciones populares para que el Congreso de la República apruebe la reforma tributaria.



“Listos, incluso la movilización popular para decirle al Congreso que necesitamos plata para salir de esta, el que entendió, entendió. Necesitamos apoyo popular, necesitamos el apoyo del pueblo colombiano para poder hacer lo que queremos hacer, y lo que queremos hacer es tomar decisión con ustedes”, afirmó Prada en medio de su intervención.



Aunque Prada aclaró en su cuenta de Twitter que no estaba convocando manifestaciones, se le continuó cuestionando por la forma en la que se estaba comunicando con las comunidades, teniendo en cuenta la postura que ahora ostenta al ser de Gobierno y ministro del Interior.



Al comienzo de la presente semana también desató polémica el ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva, quien, hasta el momento, no se ha querido referir a medios de comunicación por qué el Ministerio tomó la decisión de ausentarse ante el Consejo Permanente la Organización de los Estados Americanos (OEA), en la sesión que evaluó y tomó posición sobre la situación interna de derechos humanos en Nicaragua.



Aunque la Cancillería emitió un comunicado explicando la situación, desde aquel episodio los eventos del ministro se han desarrollado de forma privada en el Palacio de San Carlos y no se han dado pronunciamientos a los medios de comunicación o por sus redes sociales frente al tema.