Las cinco propuestas que se conocen frente a la reforma pensional del Gobierno Petro 

Desde esta semana, según anunció el Ministerio de Trabajo, los proyectos de las reformas pensional y laboral quedaron listos para ser discutidos en la comisión de concertación.

Por ahora, frente a la primera, hay cinco propuestas difundidas: la de Fedesarrollo, la Universidad de los Andes, el Consejo Privado de Competitividad, Asofondos y el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana. Hoy le contamos qué dicen y cuáles son los puntos de encuentro.



Primero, hay que recordar qué plantea el Gobierno por ahora, pues no se han publicado los borradores. Se conoce que la reforma apunta a un modelo de pilares: el de ahorro voluntario complementario, el contributivo y el solidario básico con un auxilio para los adultos mayores que no completaron los requisitos de $500.000.



Este sería uno de los puntos álgidos en la discusión y todas las propuestas coinciden en que se trata de un monto muy alto para la realidad fiscal del país. Fedesarrollo y el CPC dicen que hay que bajarlo a la línea de pobreza extrema, que para 2023 está en unos $213.000, el Observatorio Fiscal a $350.000 y la Universidad de los Andes a $412.000, lo que da en promedio un monto de $297.000.



“El Gobierno, cuando haga los análisis de los costos, va a tener que ser pragmático y entender que el pilar universal de $500.000 es deseable desde el punto de vista social, pero no desde el fiscal, pues podría costar más de $50 billones anuales, que el Estado no tiene la capacidad de pagar”, dice Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo.



Por otro lado, el umbral a cotizar en el régimen público sería otra de las discusiones clave. La propuesta del Gobierno, según se conoce, propondría un tope de cuatro salarios mínimos, mientras que para Fedesarrollo debería ser de un salario y medio. Desde la Universidad Javeriana se habla de dos salarios mínimos y en el CPC de hasta 25 salarios mínimos.



Todos coinciden en que el objetivo principal debe ser aumentar la cobertura y reitera Asonfondos “proteger el ahorro de los colombianos”. Finalmente, un punto que podría entrar al debate es si aumentar o no la edad de pensión. Desde Los Andes se propone que quede en 60 años para las mujeres y 65 años para los hombres. El Gobierno no lo tendría contemplado por ahora.