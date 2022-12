"Las chaquetas blancas": los gestores de paz que conciliarán en territorios del país

El ministro del Interior y portavoz del Gobierno, Alfonso Prada, entregó más detalles de lo que sería el programa revelado por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, denominado Jóvenes en Paz, totalmente diferente a lo que serían los voceros de paz.



“No hay ninguna norma que se haya hecho para la primera línea, no existe, eso ha sido una interpretación que se ha dado básicamente, porque el presidente ha señalado que tiene facultades para nombrar gestores de paz o voceros de paz y de conflictividad social, que son dos figuras diferentes”, explicó Prada.



La iniciativa Jóvenes en Paz busca reunir, hasta el momento, 100.000 jóvenes en zonas vulnerables del país que se encarguen de ser gestores de paz, esto con beneficios económicos y educativos.



El presidente Petro afirmó que estos jóvenes serían mediadores en los conflictos en sus regiones, acciones que serían contribuidas con educación y dinero y que buscan disminuir la participación de los jóvenes en actividades ilegales de grupos armados.



“Ligado a la educación que se basa en el mismo principio y es que un joven o una joven debe recibir un ingreso que permita vivir con cierta dignidad, que en estas zonas permita competir el salario que entrega la organización multi crimen y que a cambio, como contraprestación, pueda haber estudio”, explicó el presidente.



Por su parte, Prada afirmó que el programa que estará a cargo del Ministerio del Interior consistirá en tener a los jóvenes de las diferentes regiones que no están involucrados con ningún grupo armado como mediadores de los conflictos regionales que pueden ocurrir en las diferentes zonas del país.



“Relacionaron una alusión del presidente con quien tenemos la idea de vincular a 100.000 jóvenes colombianos como gestores de convivencia y paz en Colombia, eso no tiene nada que ver ni con primeras, ni con segundas líneas, ni nada, es básicamente un programa que vengo liderando dentro del Ministerio”



El ministro aseguró que los gestores serían denominados “chaquetas blancas” se buscará que la financiación y apoyos que se les entreguen sean con apoyo de las autoridades regionales.



“Ya hay un grupo que está trabajando vinculado al Ministerio del Interior que son capacitados de la mejor manera posible académicamente en resolución de conflictos y lo que van a hacer es atender toda la protesta social en Colombia que se ha exacerbado mucho por distintos factores históricos que hay en los territorios”, explicó Prada.



Y concluyó el ministro: “Tenemos un grupo listo para ir al territorio al diálogo social (…) se trata de que articulemos con todos los organismos de diálogo social que hay en la Alcaldía de Bogotá, la Gobernación de Cundinamarca, en todos los municipios y gobernaciones para que tengamos una misma manera de abordar la conflictividad”.